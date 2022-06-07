«رياضة النواب» توصي بتنظيم زيارة ميدانية لبحث إشكالية تأجيل افتتاح نادي الإسماعيلي

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية لتفقد الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة للوقوف على المشكلات والعقبات التي تواجهها والتوصل إلى حلول بشأنها، ومن بينها نادي الإسماعيلي الاجتماعي _ نادي القنطرة الرياضي”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تسليم النادي الاجتماعي الجديد الخاص بالنادي الإسماعيلي وإنشاء ملعب قانوني نجيل طبيعي لنادى القنطرة غرب الرياضي بمحافظة الإسماعيلية للنهوض بالبنية الأساسية والأنشطة.

وقال النائب محمد طلبة محمد طلبه مقدم طلب الإحاطة إن النادي الاجتماعي الجديد الخاص بالنادي الإسماعيلي، م الانتهاء من تنفيذه منذ أكثر من 4 سنوات، وبتكلفة وصلت لنصف مليار جنيه، إلا أن النادي ما زال مغلقاً حتى وقتنا هذا، رغم افتتاحه في مايو 2019.

وأكد أن ذلك تسبب في تحول النادي لمكان مهجور بلا قيمة وتعرض منشآته للتلف بسبب توقف اعمال الصيانة، مطالباً بقيام لجنة الشباب والرياضة بزيارة ميدانية لمحافظه الإسماعيلية لتفقد نادي الإسماعيلي الاجتماعي للوقوف على المشكلات والعقبات التي تواجهه والتوصل الى حل بشأنه.

وأكد مسئولو وزارة الشباب بأن القيمة الإجمالية لمشروع إنشاء نادي الإسماعيلي الاجتماعي بأرض النخيل بمبلغ وقدرة 600مليون جنية وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية من وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة لتوفير دعم إضافي بمبلغ وقدرة121 مليون جنية لصرف قيمة المستخلص الختامي لمشروع إنشاء نادي الإسماعيلي الاجتماعي بأرض النخيل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم التنسيق مع الجهة المنفذة لبحث سبل تسليم وتسلم المشروع ، وبناءً عليه تم الاتفاق مع الجهة المنفذة ورئيس النادي واستشاري المشروع ( شركة المقاولون العرب) ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وضع خطة تنفيذية للانتهاء من المشروع على أن يتم التسليم بشكل جزئي لمكونات المشروع بمدة تنفيذية (90يوم)، ولكن ورد الينا خطاب من الجهة المنفذة للمشروع يفيد بأن النادي عليه مديونية مرافق (مياه _ كهرباء) بمبلغ وقدرة 4 مليون جنية حيث ان هذه المديونية من عام 2016حتي عام2018، وجاري حاليا التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية والجهة المنفذة لسداد المديونية المستحقة للبدء في المشروع.

أما فيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب محمد طلبه بشأن أنشاء ملعب قانوني نجيل طبيعي لنادى القنطرة غرب الرياضي بمحافظة الإسماعيلية للنهوض بالبينية الأساسية والأنشطة، اوضح النائب أن النادي منذ إنشائه عام 1993لايمتلك ملعب قانوني ويلعب جميع مبارياته خارج ملعبه مما يترتب علية تكاليف وأعباء إضافية ولا يوجد أي موارد مالية للنادي للصرف منه على هذه الانتقالات، مطالباً سيادته بقيام لجنة الشباب والرياضة بزيارة ميدانية لمحافظه الإسماعيلية لتفقد نادي القنطرة الرياضي للوقوف على المشكلات والعقبات التي تواجهه والتوصل الى حل بشأنه.

وقد افاد مندوب وزارة الشباب بان قد تم اسناد اعمال انشاء ملعب قانوني لنادي القنطرة غرب للهيئة العربية للتصنيع وعند بدء الاعمال توقف تنفيذ المشروع بسبب عدم توافر مرافق (مياه _ كهرباء_ صرف) وعدم وجود ضلع للسور الخارجي وتعهد مجلس إدارة النادي الانتهاء من اعمال المرافق خلال شهر حتى يتسنى للجهة المنفذة البدء في انشاء الملعب القانوني.