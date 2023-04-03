«رياضة النواب» توصي بتشكيل لجنة من «الشباب» للوقوف على فساد في مركز شباب بالشرقية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، طلب إحاطة مقدم من النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوجود شبهات فساد مالي وإداري في إقامة بعض المنشآت بمركز شباب أبو كبير بالشرقية.

ومن جانبها، أكدت وزارة الشباب بأن المقاول لم يلتزم مع مجلس الإدارة بما تم الاتفاق عليه، وقد تم إلغاء العملية بسبب ارتفاع الأسعار، ثم قام المقاول بتقديم خطاب تنازل موجه إلى مجلس الإدارة، حيث تم رفع دعوي قضائية ضد المقاول بالتعويض ورد شرف لعدم الالتزام بالمشروع.

أوصت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ، خلال اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لجنة من مديرية الشباب والرياضة ومركز الشباب والمتضرر(المقاول) للتأكد من صحة وسلامة الأوراق التي تمت دراستها ومراجعتها وإفادة اللجنة بالنتيجة وإعداد تقرير من اللجنة المشكلة ليتم الفصل في الموضوع.

ثم ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سكينة سلامة، بشأن تنجيل مركز شباب أبو طاحون بمركز أولاد صقر – محافظة الشرقية و استكمال سور مركز شباب أولاد صقر الرياض – محافظة الشرقية.

وأفادت الجهة الإدارية بشأن موضوع طلب الإحاطة الأول بأنه مدُرج للمركز انشاء ملعب خماسي ضمن خطة الوزارة المدرجة 2025/2026 كما أفادت الجهة الإدارية بشأن طلب الإحاطة الثاني فإنه مدُرج إحلال قانوني ضمن الخطة الاستثمارية 2022/2033.

ثم ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى بشأن إنشاء ملعب لكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة بمركز شباب مدينة ههيا- محافظة الشرقية وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الإدارية بانه مدُرج بالمركز إنشاء ملعب اكليريك متعدد ضمن خطة الوزارة 2025/ 2026و مدرج عمل إحلال قانوني ضمن خطة الوزارة 2024/2025.

وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب سكينة سلامة، بشأن تنجيل مركز شباب أبو طاحون بمركز أولاد صقر – محافظة الشرقية، أوصت اللجنة بإفادتها بمعايير الاختيار والأولوية في الإسناد.

وفيما يتعلق لاستكمال سور مركز شباب أولاد صقر الرياض – محافظة الشرقية، أوصت اللجنة بإفادتها وإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة بما تم لاستكمال السور خلال العام المالي الحالي.

وبالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى، بشأن إنشاء ملعب لكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة بمركز شباب مدينة ههيا- محافظة الشرقية، أوصت اللجنة بإفادتها وإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة بما تم لإنشاء الملعب بعد إزالة المعوقات بالمركز.