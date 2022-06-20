«رياضة النواب» توصي ببحث مشاكل الاتحادات الرياضية في اكتشاف المواهب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد بشأن أسباب توقف المشروع القومي لتطوير الرياضة المدرسية واكتشاف المواهب.

وقال النائب طارق السيد إنه يجب على الجهات المعنية توضيح أسباب توقف المشروع القومي لتطوير الرياضة المدرسية واكتشاف الموهوبين، والتي سبق أن تقدَّم بها مساعد الوزير الأسبق كمنسق عام للمشروع من قِبل المجلس القومي للرياضة، رغم نجاح التجربة في محافظة بني سويف، بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم هناك.

وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح ممثل الجهة الإدارية تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لإعادة تأهيل ملاعب المدارس وخلق مساحات جديدة تصلح لممارسة التربية الرياضية،

ووضع نظام الاختبارات النظرية والعلمية للتربية الرياضية ونظام التقييم لطلاب كل مرحلة لبيان مدى تحقيق الهدف العام من المشروع (قياسات قبلية دورية علي مدار العام للتقييم الحقيقي لارتفاع مستوى الأداء)، مع ضرورة وضع درجات معيارية متناسبة مع قدرات الطالب المصري في جميع المراحل الدراسية.

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ضرورة شغل أوقات فراغ الشباب واستثمارها وبثّ روح التعاون من خلال العمل الجماعي والعمل،

على أن تصبح الرياضة أسلوب حياة وتحسين الصحة العامة من خلال ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واستثمار طاقات الشباب والارتقاء بمستوى الأداء الرياضي مع نشر الثقافة الرياضية، وكذلك مفهوم الروح الرياضية.

وأوصى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بضرورة عقد اجتماع مشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم حتى يتمكن الشباب والنشء من الاستفادة القصوى من الملاعب الملحقة لتلك الوزارات المُشار إليها.

كما أوصى بتفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم لتقديم الدعم اللازم فيما يخص الملاعب والإمكانيات المطلوبة حتى يتسنى ممارسة الرياضات المختلفة على تلك الملاعب،

فضلًا عن إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل ملاعب المدارس وخلق مساحات جديدة تصلح لممارسة الأنشطة الرياضية.

وطالب رئيس لجنة الشباب بعقد بجتماع يضم جميع الاتحادات الرياضية للوقوف على المشاكل التي تواجههم في اكتشاف المواهب الرياضية.

وشارك في الاجتماع سونيا عبد الوهاب دنيا رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والدكتور أحمد حسان أبو النيل مدير عام النشاط الطلابي، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، والدكتور إيهاب الإبياري مدير عام الاستثمار الرياضي.