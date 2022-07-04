«رياضة النواب» توصي بإنشاء شركة باسم النادي الإسماعيلي

استعرض الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماع اللجنة اليوم ، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي توصيات الزيارة الميدانية للجنة لمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن الزيارات الميدانية تخلق حالة من التلاحم والاندماج ، بين نواب البرلمان والمواطنين ، لافتا الي ان ابرز توصيات اللجنة فيما يخص زيارة محافظة الإسماعيلية جاءت علي النحو التالي :-

1 – إنشاء شركة باسم النادي الإسماعيلي للاستثمار الرياضي يسمح فيها للأفراد بشراء أسهم بها وذلك تفعيلاً للاستثمار الرياضي الذي نص عليه قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.



2 – سرعة تسليم المبنى الاجتماعي للنادي الإسماعيلي – الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 – إلى إدارة النادي في خلال 90 يوم كحد أقصى والذي بلغت تكلفة إنشاءه ما يقرب من 700 مليون جنيه.



3 – عقد اجتماع تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بين كل من (الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بالوزارة – مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية –”مقاول المشروع” – مركز البحوث ودراسات الهندسة المدنية “استشاري المشروع”) لاستكمال الأعمال المتبقية الخاصة بتطوير الصالة المغطاة بمحافظة الإسماعيلية ومخاطبة وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع في ضوء المقايسة التقديرية، على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بالإشراف على عملية التطوير مركزياً، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال واستخراج المتطلبات المالية الخاصة بالمشروع.



4 – عودة مدرسة الموهوبين الرياضية بمحافظة الإسماعيلية بعد تخصيص مبلغ 66 مليون جنيه لتطويرها.

واستعرض رئيس لجنة الشباب التوصيات الخاصة بمحافظة بورسعيد وجاءت علي النحو التالي :-



1 – وضع جدول زمني للانتهاء من تنجيل ملعب نادي المريخ بالنجيل الطبيعي، وسرعة إنهاء تراخيص إقامة مشروع استثماري على قطعة أرض تابعة للنادي لتقليل الأعباء المالية.



2 – زيادة الدعم المادي لمركز شباب بور فؤاد والذي يخدم قطاع كبير من الناشئين من ذوي الهمم في ظل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بذوي القدرات الخاصة.



3 – تذليل كافة المعوقات التي تواجه نادي بور فؤاد مع جهاز التنسيق الحضاري وذلك لمساعدتهم في إنشاء مدرجات ومكاتب إدارية.



4 – ضرورة البدء في أعمال صيانة ملاعب مركز شباب الحي الإماراتي، خاصة أنه لم يتم صيانتها منذ 3 سنوات.



5 – تخفيض اشتراكات العضوية الخاصة بمركز شباب الحي الإماراتي والتي تبلغ 1400 جنيه لتخفيف العبء عن سكان الحي خاصة وأن معظمهم من الشباب، والعمل على إنشاء مركز شباب ثاني في الحي الإماراتي بالمحافظة.



6 – تخفيض القيمة الإيجارية لمقابل الانتفاع العام لنادي التجديف من قبل هيئة قناة السويس.

وفي نهاية الاجتماع توجه وزير الشباب والرياضة بتقديم الشكر لرئيس لجنة الشباب والرياضة و الأعضاء لدعمهم وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ برامجها للارتقاء والنهوض بقطاعي الشباب والرياضة.

كما توجه الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة بتقديم الشكر للسيد للوزير و التنفيذين القائمين على تنفيذ توصيات اللجنة وطلبات أعضاء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحال.