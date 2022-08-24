رياضة النواب تهنئ نادي الزمالك لتتويجه بلقب بطولة الدوري المصري

هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهير النادي بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم وتتويجه ببطولة الدوري المصري.

وقال الدكتور محمود حسين، في برقية تهنئة أرسلها لرئيس نادي الزمالك: “أتقدم باسمي واسم اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهاني لنادي الزمالك بمناسبة التتويج ببطولة الدوري العام لكرة القدم موسم 2012 -2022“.

وأضاف: “تشيد اللجنة بالأداء المتميز والرائع للاعبي الفريق علي مدار مباريات الموسم الذي أسفر عن تحقيق البطولة التي أسعدت جماهير النادي وعشاقه”.

وأضاف رئيس لجنة الشباب في برقيته: “إذ تعرب اللجنة عن خالص التهاني لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة نادي الزمالك تحت رئاستكم على تحقيق هذا اللقب في ظل الطفرة الحقيقية التي تشهدها القلعة البيضاء علي مختلف الأصعدة الرياضية”.

واختتم: “مع خالص الأمنيات بدوام التقدم والتوفيق لنادي الزمالك لتحقيق المزيد من البطولات في الرياضات كافة علي جميع الأصعدة المحلية والافريقية والعالمية”.