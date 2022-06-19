رياضة النواب تناقش معاناة مراكز الشباب من عدم وجود أسوار

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وحضور الأعضاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن بعض المشكلات التي تواجه مراكز الشباب.

واستعرض النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إشكالية عدم تجهيز ملعب مدينة قها بمحافظة القليوبية، رغم أن مدينة قها ذات تعداد شبابى كبير ومن المدن الرئيسية بالمحافظة.

كما طرح مشكلة عدم قيام شركة المدن باستكمال سور المبنى الإداري والملعب الخلفي بمركز شباب قرية ترسا مركز طوخ محافظة القليوبية، مؤكدا أنه بعد بناء المبنى لم يتم استغلاله في أي نشاط رياضى، وأصبح كأنه لم يكن مطالبًا بسرعة تنفيذ باقي الأعمال وهى استكمال السور والملعب الخلفي.

وعقبت وزارة الشباب على طلب الإحاطة مؤكدة أنه قد تم إنشاء مبنى إداري واستلامه وتشغيله في 9/1/2022، مضيفًا بأن مساحة الملعب تبلغ نحو (13*27م) وهى مساحة لا تكفي لإنشاء ملعب خماسي، ومحاطة بسور من اتجاهين ومباني سكنية في الاتجاه الثالث، مؤكدًا أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة سوف تدرج سور بمساحة تبلغ 20 متر ضمن الخطة الإضافية للوزارة للعام المالي 2022/2023.

وناقشت اللجنة طلب الاحاطة الثاني المقدم من النائب/ أحمد الخطاب، بشأن عدم ادراج إنشاء مركز شباب قرية قومبانية لوقين التابعة للوحدة المحلية زهرة، مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.

وأكد النائب احمد خطاب انه قد تم توفير قطعة ارض تبرع تبلغ مساحتها 1500 متر مطالباً اصدار قرار تخصيص من الوحدة المحلية لانشاء ملعب عليها وتعقيباً على موضوع طلب الإحاطة أشار الدكتور إبراهيم خضر أبو قرن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة إلى مخاطبة المديرية للوحدة المحلية بالمحافظة في 21/4/2022 لإصدار قرار التخصيص للمركز وسوف تقوم المديرية بإدراجه فور الانتهاء من قرار التخصيص بخطة المديرية.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الاحاطة الثالث المقدم من النائبة سهير القاضي، بشأن استكمال إنشاء سور ملعب مركز شباب أولاد صقر بمحافظة الشرقية،وتعقيباً على موضوع طلب الإحاطة أكد الدكتور/ محمود عبد العظيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالشرقية أن استكمال سور ملعب مركز شباب أولاد صقر مدرج ضمن خطة المديرية الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

وفى نهاية الاجتماع أوصى الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، فيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد بدوى والخاص بمركز شباب ترسا مركز طوخ أوصت اللجنة بضرورة استكمال السور وتجهيز المبنى الادارى بالادوات والمستلزمات المكتبية والاثاث وذلك خلال أوائل شهر يوليو 2022.

اما بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب احمد خطاب بشأن عدم ادراج إنشاء مركز شباب قرية قومبانية لوقين أوصت اللجنة بضرورة سرعة اصدار قرار التخصيص من رئاسة الوزراء حتى يتسنى انهاء إجراءات شهر وانشاء مركز الشباب قرية قومبانية لوقين.

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من النائبة سهير القاضي بشأن استكمال وانشاء سور ملعب مركز شباب أولاد صقر فقد أوصت اللجنة بضرورة توفير الدعم المالى اللازم لإنشاء السور، وايضاً توفير الأدوات والاثاثات اللازمة لمعظم مراكز شباب أولاد صقر.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور إبراهيم خضر أبو قرن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة،و الدكتور محمود عبد العظيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.