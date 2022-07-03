«رياضة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن مراكز الشباب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم إنشاء مركز شباب بمجلس قروي السلام بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر.

وأشار النائب إلى عدم إدراجه ضمن مبادرة حياة كريمة خلال العام المالي الماضي لعدم وجود قرار تخصيص من مجلس مدينة أرمنت رغم مخاطبته شخصيا ومن خلال مديرية الشباب والرياضة .

وتابع متسائلا :” كيف يكون التصرف بعد انتهاء حياة كريمة ومن يتم محاسبته على هذا التقصير؟”.

من جانبها أفادت الدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للهيئات الشبابية بأن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر أفادت بعدم وجود أرض مخصصة لمركز الشباب بمدينة أرمنت، موضحة بأن النائب أطلعها بوجود قرار تخصيص قطعة أرض منذ 2003 لملاعب مفتوحة تخص مركز شباب أرمنت الحيض وليس مركز شباب السلام موضوع طلب الإحاطة.

وأكدت أن الوزارة ليس لديها مانع من إقامة مركز الشباب إلا بعد قرار تخصيص قطعة أرض لمركز الشباب السلام بمدينة أرمنت من خلال استصدار قرار التخصيص من رئاسة مجلس الوزراء.

أما فيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن أسباب غلق الاستاد التابع لوزارة الشباب والرياضة بأسيوط رغم أنه المتنفس الوحيد هناك، فقد تم إرجاء الطلب لعدم حضور مقدم طلب الإحاطة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثالث المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن الموافقة على تخصيص أرض لإقامة مركز شباب على قطعة أرض 16 قيراط أملاك دولة في حوض الجبل بقرية حماضة مركز بني مزار – المنيا.

وأكد النائب ايهاب عبدالعظيم أن الأرض غير مستخدمة في أي مصالح حكومية منذ عدة سنوات ونظرًا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع حياة كريمة في القرى نطالب باستغلالها .

وأفادت الجهة الإدارية بأن مديرية الشباب والرياضة قامت بمعاينة قطعة أرض بنجع السيخة – حماضة – الوحدة المحلية ببني صامت بني مزار ضمن اللجنة المشكلة من مسئولي الوحدة المحلية لمركز بني مزار والوحدة المحلية وذلك لمساحة أرض (60م*70م) بإجمالي مساحة 4200 م2 لإقامة مركز شباب عليها.

وأضافت أنه تم إرسال المعاينة بالموافقة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لاستكمال باقي إجراءات استصدار قرار تخصيص، وحتى تاريخه لم يتم موافاتنا بقرار التخصيص لهذه الأرض لإمكان قيام المديرية بإدراج القرية لإنشاء مركز شباب بها.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال الاجتماع، إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة بمشاركة قيادات وزارة الشباب ،تحظي باهتمام كبير لدي المواطنين .

من جانبه، أكد النائب حازم أمام ، أمين سر لجنة الشباب، أن هناك علاقة مشتركة بين لجنة الشباب ووزارة الرياضة ، حيث يعملان سويا لتحقيق مصالح الشباب المصري .