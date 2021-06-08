«رياضة النواب» تطالب وزارة الشباب بإيفاد اللجنة بخطة عملها

خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب احمد زيدان، بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمساحة الشاسعة داخل مركز شباب الساحل محافظة القاهرة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، وزارة الشباب والرياضة، بمد اللجنة بخطة عملها، لدراستها ومراجعة الأولويات .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب احمد زيدان، بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمساحة الشاسعة داخل مركز شباب الساحل محافظة القاهرة وذلك بحضور الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ومصطفي عبدالحميد مدير الاتصال السياسي بالوزارة .

وأكد الدكتور محمود حسين، أن مراكز الشباب تحتاج لتطوير كبير، الأمر الذى يتطلب من وزارة الشباب تقديم كافة الدعم اللازم لها، مشيرا إلى أن وزارة الشباب تحصل علي 1000 جنيه شهريا عن كل ملعب خماسي بمركز شباب قامت بإنشائه و٣ آلاف جنيه عن الملعب القانوني.. متسائلا: “الفلوس دي بتروح فين.. ولماذا لا يتم استخدامها فى اعمال الصيانة” .

وعقب أشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، بأن الوزارة تقوم بأعمال الصانة فى مراكز الشباب من خلال شركة المدن، كما يتم استخدام الأموال التى يتم الحصول عليها من مراكز الشباب فى إنشاء ملاعب جديدة .

من جانبه طالب النائب احمد زيدان مقدم طلب الإحاطة، بضروة الاستغلال الأمثل للمساحات الشاسعة بمركز شباب الساحل، وذلك من خلال إنشاء حمام سباحة، وإنشاء محلات.

فيما طالب النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الشباب بضرورة وضع جدول زمني، للانتهاء من اعمال استغلال المساحات الشاسعة بمركز شباب الساحل، لافتا إلى أن تحديد الجدول الزمني يجعل النواب قادرين على محاسبة الوزارة ومعرفة أوقات تنفيذ تلك الاعمال .

كما ناقشت اللجنة طلب النائب مجدى الأمير، بشأن تأخر العمل بملعب مركز شباب أبو الأخضر وكذلك إحلال وتجديد ملعب مركز شباب أولاد حانا – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية .

وفي نهاية الإجتماع أوصت اللجنة بضروة قيام وزارة الشباب بم اللجنة بخطة عملها، والترتيب لزيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية، ومركز شباب الساحل .