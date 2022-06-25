«رياضة النواب» تطالب بسرعة إنهاء تراخيص مشروع نادي المريخ الاستثماري

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، استاد المريخ البورسعيدي واستمعت للمشاكل التي تواجه مجلس إدارته ، الذين طالبوا باستبدال النجيل الصناعي المخصص في الخطة إلى نجيل طبيعي ، فضلا عن إنهاء رخصة غقامة مشروع استثماري على قطعة أرض تابعة للنادي لتقليل الأعباء المالية.

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن نادي المريخ البورسعيدي ، هو القلعة الرياضية الثانية في المخالطة بعد النادي المصري ، مشيرا إلى أنه تواصل مع الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب وطرح عليه مشكلة استبدال النجيل الصناعي بالنجيل الطبيعي ، معلنا موافقة الوزير علي طلبه.

كما وجه رئيس لجنة الشباب مسئولي محافظة بورسعيد ، بضرورة الانتهاء من منح نادي المريخ رخصة البناء على الأرض ، خاصة ان الدولة تدعم الاستثمار الرياضي من أجل النهوض بالأندية الرياضية وتوفير مصادر دخل لها.

وطالب رئيس لجنة الشباب ، من وكيل وزارة الشباب ببورسعيد ، بتخصيص كشافات الإضاءة التي كانت موجودة باستاد المصري الذي تم هدمه لصالح استاد المريخ خاصة أنه مطلب جماهيري للعمل علي توفير الإضاءة اللازمة لملعب الكرة.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم امام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب واسامة عبدالعاطي وخالد بدوي ، وأية مدني وولاء عبدالفتاح وأحمد مصطفي وسلمي مراد وإبراهيم عبداللطيف امين اللجنة وعاطف مرعي وحمدي خيري من الأمانة الفنية.