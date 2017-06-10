رياضة النواب تطالب الفيفا بسحب تنظيم قطر لمونديال 2022

وكالاتطالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الجمعية العمومية لـ«فيفا» بعقد اجتماع عاجل وطارئ؛ للاستجابة للمطالب العربية والدولية بنقل وقائع مونديال 2022 من قطر، وإسناد تنظيمها لإحدى الدول العربية.وأكد النائب، في تصريحات صحفية، للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن ا

وكالات

طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الجمعية العمومية لـ«فيفا» بعقد اجتماع عاجل وطارئ؛ للاستجابة للمطالب العربية والدولية بنقل وقائع مونديال 2022 من قطر، وإسناد تنظيمها لإحدى الدول العربية.





وأكد النائب، في تصريحات صحفية، للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الهاشتاج الذي أطلقته الجماهير السعودية الذي طالب بنقل المونديال إلى دولة عربية شقيقة، أيّدته الجماهير المصرية، وطالبت به جماهير البحرين والكويت والجزائر وموريتانيا والأردن.

وأضاف أن هذا يؤكد أن الشعوب العربية بمختلف انتماءاتهم السياسية والرياضية يرفضون بشكل قاطع إقامة مونديال 2022 داخل دويلة قطر، بعد أن تلوثت أيادي رئيس نظامها وعصابته الإجرامية بدماء الأبرياء.

وقال فرج عامر: الجمعية العمومية للفيفا عليها أن تعقد جلسة طارئة؛ لبحث طلب سحب تنظيم المونديال من قطر، مؤكدًا أنه كان يجب على فيفا أن يتخذ قرارًا عاجلًا، بمجرد ثبوت ضلوع قطر في عمليات إرهابية وإجرامية داخل عدد من الدول العربية.