«رياضة النواب» تستكمل تفقدها للمنشآت الرياضية ببورسعيد اليوم

تعتزم لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين اليوم السبت مواصلة برنامج زيارتها التفقديه للمنشآت الرياضية والشبابية بمحافظة بورسعيد، والتى تعد المحافظة الثامنة التى تزورها اللجنة ضمن برنامج من المخطط أن يشمل محافظات مصر.

ويتضمن برنامج الزياره تفقد مركز شباب بورفؤاد ونادى التجديف وهواة الصيد ونادى بورفؤاد العام، وتختتم بجولة بحرية بقناة السويس لتفقد معالم المحافظة.

وكانت مديرية الشباب والرياضه ببورسعيد برئاسة عبد الفتاح حافظ قد دعت اللجنه مساء أمس للاحتفالات بثورة 30 يونيو بساحة مصر، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والأعضاء النواب، خالد بدوي، أية مدني ، ولاء عبدالفتاح، سلمى محمد، درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، محمد لبيب، محمود هشام، احمد مصطفى خليل وذلك ضمن احتفالات محافظة بورسعيد بأعياد 30 يونيو، فى إطار برنامج زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد.

رئيس لجنة الشباب مع برلمان شباب بورسعيد

تضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الغنائية، ومنها فقرة غنائية لإحدي فرق طلائع بور سعيد، وعروض غنائية لفرقة عجميات بقيادة المخرج عمرو عجمي و فقرة غنائية لفرقة أنامل، فضلا عن عدد من العروض الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد.

أعرب أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن سعادتهم بالاحتفال بأعياد 30 يونيو بمحافظة بور سعيد الباسلة وبساحة مصر، والتي شهدت خروج آخر جندي بريطاني، والتي تؤكد على ما تشهده مصر حاليًا من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والتقدم.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت تنمية غير مسبوقة فى جميع المجالات ، و تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة ،لافتا أن بورسعيد شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، تم إنجازها بالتوازى فى وقت قياسى وبجهود متواصلة ليلا ونهارا تحقيقا للتنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد

، وأعرب المحافظ عن فخره بكون بورسعيد المحافظة الأولى فى إطلاق مشروعات قومية عملاقة وأضاف المحافظ أن الفترة الحالية شهدت تمكين الشباب فى كافة القطاعات ، و تعزيز جهودهم لصالح البلاد ، والاعتماد بشكل أكبر على السواعد الشبابية فى مختلف المجالات، موحها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والجهات المعنية على جعل بورسعيد قاطرة التنمية لمصر بأكملها

جدير بالذكر، أن زيارة لجنة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، بدأت بعقد لقاء موسع مع شباب المحافظة وبحضور محافظ بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيد، لتبادل الٱراء ووجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بتنمية قطاع الشباب والرياضة ببورسعيد، والاستماع إلى أطروحات وتطلعات شباب بورسعيد وبحث إمكانية تقديم الدعم الكامل، بما يحقق الأهداف المرجوة من زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد، فضلا عن قيام اللجنة بجولة ميدانية موسعة لتفقد المنشٱت الرياضية والشبابية بمحافظة بورسعيد.