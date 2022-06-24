«رياضة النواب»: تخصيص 300 مليون جنيه لصالح استاد النادي المصري

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، مقر أرض استاد النادي المصري البورسعيدي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات العمل به بعد وضع حجر الاساسى منذ 6 أشهر .

وأكدت الشركة المشرفة على تنفيذ الاستاد أنه تم الانتهاء من كامل أعمال الهدم، فضلًا عن الانتهاء من كل التصميمات وتسليمها للاستشاري، وأن أعمال البناء ستبدأ بعد الانتهاء من أمر الإسناد المتوقع صدوره خلال أيام، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل في استاد النادي المصري خلال 18 شهرا.

ومن جانبه كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،عن اعتماد وزارة التخطيط 300 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي “2022-2023″، لصالح بناء استاد النادي المصري في موقعه الحالي بنطاق حي المناخ.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من اعتماد مشروع الخطة والموازنة لوزارة الشباب والرياضه للعام “2022-2023″، مشيراً إلي أن اللجنة اعتمدت تخصيص 300 مليون جنيه لبناء استاد النادي المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور محمود حسين، إلى أنه ذلك التخصيص جاء في الخطة والموازنة للعام المالي القادم كدفعة أولى، على أن يتم التمويل تباعاً بعد ذلك حتى الانتهاء من المشروع وبناء الاستاد.

وأشار الي انه سيتم بناء استاد المصري علي الموقع التاريخي للنادي وأن ذلك جاء بناء علي توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ،

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الاسبوع الماضي تم مناقشه مشروع مقترح مقدم رجل الاعمال البورسعيدي كامل ابو علي ، لاستاد المصري يضم فندق ومول تجاري وجراج يصل تكلفته الي ما يقرب من 3,5 مليار جنيه ، بسعة مدرجات استاد ستصل الي 22 الف مشجع.