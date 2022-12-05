«رياضة النواب» تخاطب الحكومة لتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية الشباب بالإسكندرية

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بإعداد خطاب موجة الى المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص أرض مركز الشباب بقرية الجلاء لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اسوه بما تم مع حالات مماثلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الرياضة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة لمناقشة طلب احاطة مقدم النائبين أحمد الشريف وأحمد خليل خير الله بشأن عدم قيام شركة مريوط الزراعية بتسليم أرض مركز الشباب البالغ مساحتها 6آلاف متر بقرية الجلاء لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وذلك بحضور مصطفي عبدالمعين وكيل وزارة التخطيط وعدد من قيادات وزارة الشباب .

وأكد النائب احمد الشريف أن الملعب المذكور يخدم آلاف الشباب ولا يوجد غيره بالمنطقة، مطالبا بإصدار الرخصة لإنشاء السور لسرعة البدء في تنجيل الملعب.

وردًا على موضوع طلب الاحاطة أفاد المهندس هشام أنور أبو العطا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بأن الشركة القابضة للتشييد والتعمير ليس لديها مانع من توفير المساحات المطلوبة حال تقدم إحدى الجهات الحكومية بذلك وفقاً لما هو متاح لديها وذلك لإقامة مشروعات ذات النفع العام في ضوء أحكام القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ووفقاً للضوابط الحاكمة لقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020.

وتعقيباً على ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير، طالب النائب احمد الشريف بأن تقوم لجنه الشباب والرياضة بإصدار توصيه موجهة الي الدكتور رئيس مجلس الوزراء تتضمن تسليم أرض مركز الشباب بقرية الجلاء لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية طبقا للقرار السابق لرئيس مجلس الوزراء (6000م لكل قرية كخدمات للقري)، اسوه بما تم مع حالات مماثلة، مشيرا سيادته أنه تم البدء في إجراءات تسليم الأرض الخاصة بالمركز عام 2016 وذلك قبل حل مجلس أداره الشركة وقبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم633 ل سنة2020.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نرمين بدراوي بشأن تخصيص مكان لإنشاء ملاعب وتجهيز الأماكن الحالية بالمعدات والأجهزة الرياضية اللازمة بقريتين الحرانية وزاوية أبو مسلم، حيث أوضحت سيادتها ان عدد سكان قرية الحرانية يبلغ حوالي 40000ألف نسمة وعدد سكان قرية زاوية أبو مسلم حوالي 80000ألف نسمة رغم أن عدد الشباب في القريتين يمثل النسبة الأعلى للسكان، الا انه لا يوجد في القريتين ايه ملاعب او أماكن لممارسة الرياضة .

وردًا على طلب الإحاطة أفاد الدكتور/ أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، بالنسبة لمركز شباب الحرانية المركز عبارة عن مبني مكون من 2 طابق على مساحة 350 م وتم ادراجه ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة المبنى وتم تسليم الموقع بتاريخ 5/10/2022 وجاري العمل، جاري حصر قطعة ارض مملوكة للدولة تمهيدا لاستصدار قرار تخصيص لها تمهيدا لأنشاء ملعب، اما بالنسبة لمركز شباب زاوية أبو مسلم المركز عبارة عن مبني اداري على مساحة 350م، وتم مخاطبة هيئة الاثار للموافقة على استصدار قرار تخصيص لقطعة الأرض المجاورة تمهيدا لأنشاء ملعب.