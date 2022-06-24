«رياضة النواب» تتقدم بتعديل مشروع نقابة المهن الرياضية وإنشاء هيئة لاكتشاف المواهب

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لقاء موسعًا مع الشباب، بحضور محافظ بورسعيد، تناول اللقاء العديد من القضايا الشبابية واستعراض أفكار ومقترحات الشباب لتنمية وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية.

كشفت الدكتورة آية مدني، عضو اللجنة، عن التقدم بطلب بتعديل مشروع نقابة المهن الرياضية الذي يَقصر عضويتها على خريجي التربية الرياضية وتوسيعها لتستوعب كل أعضاء اللعبات الرياضية للاستفادة من مميزاتها،

كما تقدمت اللجنة بمشروع إنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، ومن المقرر أن تتم مناقشته بالبرلمان قريبًا.

وطالب الشباب، خلال اللقاء، باستثمار واجهات مراكز الشباب فى الدعاية بهدف تنمية مواردها وتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وكذا إقامة مباريات النادى المصري على ملاعب مجاورة لتخفيف أعباء السفر الشباب وراء النادى لمشاهدة المباريات.

وتطرقت المقترحات إلى أهمية دعم ورفع معاش الرياضيين وإعداد مشروعات لتنمية المواهب الرياضية ودعم الاستثمار فى البشر،

كما طالب عادل عفيفي، رئيس نادى الحرية للمعاقين، باستعمال إجراءات إنشاء ناد اجتماعي لرعاية كل أعضاء النادي، والذي سبق تخصيص مبلغ ثلاثة أرباع مليون جنيه لإنشائه وتوقّف.

من ناحيته أكد الدكتور أحمد نظمى، بالمكتب الفنى لوزير الشباب والرياضة، أن كل المسابقات والبرامج متاح الاشتراك بها للجميع من خلال الموقع الإلكتروني بشفافية وحيادية كاملة.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل، اليوم، بديوان عام محافظة بورسعيد، أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة،

والأعضاء النواب، خالد بدوي، آية مدني، ولاء عبد الفتاح، سلمى محمد، درويش مرعي، أسامة عبد العاطي، محمد لبيب، محمود هشام، أحمد مصطفى خليل، بحضور عددٍ من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

المحافظ يستقبل رئيس لجنة الشباب والرياضه وأعضاء اللجنه

ورحّب محافظ بورسعيد بأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشيدًا بالتعاون المثمر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد والجهود المتواصلة في كل الاتجاهات،

مؤكدًا أهمية التواصل المستمر بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق خطط التنمية المنشودة، والتي تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن، والارتقاء بسبل المعيشة،

مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التي تخطو نحوها الدولة المصرية فى كل المجالات.