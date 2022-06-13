«رياضة الشيوخ»: دعونا 14 رئيس نادي أثناء مناقشة تعديلات قانون الرياضة

أكد أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، حرص اللجنة على دعوة العديد من الأندية الرياضية في المحافظات للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الرياضة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأوضح أنه تم توجيه الدعوة لـ14 رئيس نادي، اعتذر منهم 3 فقط، مؤكدا أنه تم دعوة العديد من الخبراء في الشأن الرياضي، وممثلين عن العديد من الهيئات من أصحاب الدراية الإعلامية والأولمبية في شئون الرياضة.

وقال أحمد أبو هشيمة: استمعنا لجميع الآراء من أجل الخروج بأفضل التعديلات على مدار جلسات متواصلة.