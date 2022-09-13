رياضة الشيوخ: إطلاق منصة «كياني» تعكس حرص الدولة على وجود قنوات اتصال مع شبابها 

ثمن النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، إطلاق وزارة الشباب والرياضة للمنصة الوطنية للشباب «كياني»، موضحا أنها وسيلة سهلة وميسرة للتواصل مع الشباب، فى إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لفتح قنوات تواصل مختلفة معهم.

وأكد أحمد دياب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المنصة الوطنية للشباب “كياني”،بمثابة حلقة وصل بين الشباب والمسؤولين والمؤسسات التنفيذية المختلفة، لافتا إلى أنها تفعيل لاسراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى الذى تنتهجه ، من خلال تطبيق مشروعات مصر الرقمية، خاصة بعد ما يشهده العالم من تطور علمي وتكنولوجي هائل.

وأضاف دياب ، الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي وهي تولي اهتماما خاصة بالشباب لتمكينهم وتأهيلهم ، مشيرا إلى أن المنصة تعتبر تجربة عصرية للتواصل الفعال مع الشباب، خاصة فى ظل الانتشار السريع لوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المختلفة التي تيسر حصولهم على الخدمات المختلفة بوقت وجهد أقل.