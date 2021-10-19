رياضة البرلمان : عازمون على وضع استراتيجية كاملة للرياضة المصرية

أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن اللجنة عازمة علي وضع استيراتيجية كاملة للرياضة المصرية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني.

وقال رئيس لجنة الشباب إن أجندة اللجنة تشمل العديد من الملفات الهامة منها العمل علي ادخال تعديلات علي قانون الرياضة، والانتهاء من قانون صندوق التمويل الأهلي ، فضلا عن مناقشة قانون نقابة المهم الرياضية وادخال بعض التعديلات عليه ، بناءا علي رغبة بعض المهتمين بالعمل الرياضي.

وشهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، نقاشا مطولا بشأن قانون نقابة المهن الرياضية.

وكشف النائب عمرو السنباطي، وجود اشكالية كبيرة تواجه الأندية الرياضية بسبب نقابة المهن الرياضية، حيث يتم النص علي دفع نسبة 5% من عقود المدربين لصالح النقابة.

وأشار السنباطي ، إلى أن ذلك النص يحتاج الي تعديل سريع خاصة ان هناك بعض الاندية تمتنع عن عمل عقود للمدربين ، حتي لا تدفع نسبة الـ5%.

وأكد أن تلك النسبة مبالغ فيها، لذلك يجب تخفيضها بما يتناسب مع إمكانية الأندية خاصة ان العقد مهم للطرفين ، سواء كانوا مدربين أو اندية متابعا : يجب ان يكون التشريع قابل للتنفيذ وارقامه واقعية”.

من جانبه، عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إلى حديث ” السنباطي ” مؤكدا ان تلك النسبة لايستفيد بها اعضاء النقابة سواء مدربين او اداريين ، حيث لا يحصلون علي تأمين صحي شامل او اي خدمات مثلما يحدث في النقابات الرياضية في الخارج.

وفيما يخص استعدادات اللجنة الأولمبية لأولمبياد باريس، أكد رئيس لجنة الشباب، إنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات المتواصلة للتعرف علي استعدادات اللجنة الاولمبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب.

من جانبه أكد النائب حسام غالي ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، علي ضرورة وضع عدد من المحددات لتقييم عمل الاتحادات الرياضية المختلفة ، حتي يتم محاسبتها بناءا علي تلك المحددات.

وفي سياق مختلف قال النائب محمد عمر، إن فينجادا المدير الفني للمنتخب رغم انه لم يحقق بصمة واضحة ، إلا ان استمراره جاء متوافقا علي هوي أحمد مجاهد .

وأضاف أن اتحاد الكرة يدار بطريقة سمك ، لبن ، تمر هندي ، خاصة فيما يتعلق بتعيين الاجهزة الفنية ، حيث لا يدرس تعيين الاجهزة المساعدة بناءا علي تقييم موضوعي ، ولكن الاختيارات يحكمها الاهواء الشخصية .