«رياضة البرلمان» تفتح النار على اتحاد الكرة بسبب المخالفات

فتح نواب لجنة الشباب والرياضة في البرلمان النار على اتحاد الكرة بسبب المخالفات التي يشهدها الاتحاد. وشهد اجتماع لجنة الرياضة في البرلمان، اليوم الاثنين، بحضور وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، انتقادات واسعة لاتحاد الكرة.

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب، إن عددًا كبيرًا من طلبات الإحاطة قدَّمها النواب للجنة بسبب المخالفات داخل اتحاد الكرة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، خلال اجتماع اللجنة، إلى وجود 27 طلب إحاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصري.

وأضاف: “لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدَّمة فيجب أن تُحال مباشرة للنيابة العامة”.

وقال رئيس رياضة البرلمان، خلال اجتماع اللجنة: “ليست عزبة وإنما اتحاد يدير أهم رياضة في الشعب المصري؛ وهي كرة القدم ومجلس النواب من حقِّه مناقشة أي مخالفات”.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان: “نحن نعبر عن الشعب، وهناك مواطنون تقدموا ببلاغات في النيابة بسبب مخالفات الاتحاد وما يحدث. لصالح المواطن ولصالح اتحاد الكرة المصري”.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة: لن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر، ولا بد من الإصلاح، ولا نستسلم لفزّاعة إيقاف الرياضة المصرية، والحكومة لم تتدخل، ونطالب وزارة الشباب والرياضة بحل المشكلات.

وتابع رئيس اللجنة: “مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصري، وكنا ننتظر حلولًا عاجلة من وزارة الشباب والرياضة ومعالجة فعلية، لكن لم يحدث هذا، ولا ما نطالب به يحدث في العلن وليس في الخفاء”.

فيما قال المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان، بأنه في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة.

ولفت أشرف رشاد إلى أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب، تم توجيه الدعوة أكثر من مرة للمهندس هاني أبو ريدة الذي كان يرفض الحضور دائمًا.

وأوضح أن النواب ممثلون عن الشعب المصري، وعندما يتم سؤال وزارة الشباب عن أسباب عدم حضور هاني أبوريدة للجنة، كان رد الوزارة أنه تم توجيه الدعوة له، متسائلًا: كيف كان يظن أنه خارج ولاية الدولة المصرية.

وأضاف: كيف لاتحاد الكرة ألا يريد لمجلس النواب الذي يمثل ضمانة للشعب المصري، أن يمارس صلاحياته من خلال نوابه يقول مسئولو الاتحاد دائمًا: لسنا تابعين لكم ولا تابعين إلى الوزارة ولا اللجنة ليس لها سلطة على اتحاد الكرة.

وتابع: اتحاد الكرة في سماء أعلي من المحاسبة والمراقبة، حتى في الفشل الذريع في أمم أفريقيا لم نحاسبهم. وتساءل: كيف نوقف عن هذا الاعتداء السافر على الكرامة المصرية والدولة المصرية؟

ولفت رشاد إلى أننا نحترم المواثيق الدولية، لكن النقاط المالية التي تنفق عليها الدولة المصرية على تلك الاتحادات، لا بد من مراقبتها.

واختتم حديثه: أشكر النائب محمود حسين على الجرأة في مناقشة طلبات الإحاطة.

وتابع: “نحن أمام نقطة فاصلة يجب أن نعيد صياغة التاريخ بها ويكون للدولة كلمة على الاتحاد”.

من جانبه قال وزير الرياضة أشرف صبحي: “الجانب الرقابي موجود ونقوم به في ظل ما يتيحه قانون الرياضة، وأيّ تدخُّل من الجهة التنفيذية يكون وفقًا للدستور والقانون، وكل خطواتنا تتم وفقًا للقوانين الدولية وتنسيقًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحاد الكرة قدَّم استقالته في عام 2019، وتم تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد تمهيدًا لإجراء الانتخابات، وكلامي لا يعني أنها فزاعة”.

وحول تساؤلات البعض من النواب عن دور هاني أبو ريدة في إدارة اتحاد كرة القدم، قال الوزير: “هاني أبو ريدة ليس له أي صفة رسمية في الاتحاد بعد استقالته”.

وعن وجود مخالفات في اتحاد الكرة قال أشرف صبحي: “شكلنا لجنة توافقية بين الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة، وأي مخالفات تُرصد تُحال للنيابة العامة”.