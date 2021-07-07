«رياضة البرلمان» تطالب بجدول زمني للإنتهاء من تطوير مراكز الشباب بالدقهلية

تفقّد وفد لجنة الشباب والرياضة البرلمان مراكز شباب المنزلة والمطرية والجمالية ومنية النصر، وميت سلسيل، وذلك في آخر أيام جولتها التي استغرقت 3 أيام، بمشاركة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية. وخلال زيارة مركز شباب المنزلة، استمع وفد اللجنة للنائب السابق التميمي البياع رئيس مجلس إدارة المركز، والذي طالب بالإنتهاء من أعمال تنجيل الملعب ومبنى الخدمات، حيث يقع المركز على مساحة 15 فدان، وتم البدء في إنشاء مبني الخدمات منذ عام 1995 ولم يتم إنهاؤه حتي الآن.

من جانبه شدد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الرياضة في البرلمان، على أهمية استغلال تلك المساحة الكبيرة واستكمال إنشاء المبنى.

وطالب مسئولي وزارة الشباب بوضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير.

بدوره أعلن الدكتور أشرف البيجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، الانتهاء من تجهيز الملعب خلال 15 يومًا، بالإضافة إلى السور المحاط به. وأضاف: بالنسبة لمبني الخدمات سيتم إدراجه في خطة العام المالي 2022- 2023.

وأوضح أنه منذ توليه إدارة المنشآت الشبابية قام بالانتهاء من إنشاء وتطوير 13 ملعبًا في نطاق محافظة الدقهلية، كما يجري حاليًّا تطوير 14 مركز آخر.

كما تفقّد الوفد مركز شباب المطرية ونادى المطرية، وطالب النائب محمد نجيب خالد نور الدين بسرعة الانتهاء من الملعب والسور، حيث سبق وتم إدراجه في خطة التنفيذ ولم يتم حتى الآن.

وخلال تفقُّد الوفد مركز شباب الجمالية طالب النائب محمد نجيب خالد، عضو البرلمان، بزيادة عدد أدوار المبني الإداري والانتهاء من ملعب النادي، خاصة أن المبنى يتكون من طابق واحد.

كما طالب أعضاء مركز شباب الجمالية بإنشاء سور حول مركز الشباب وتنجيل الملعب بالنجيلة الصناعية.

وتفقَّد الوفد مركز شباب الاتحاد بميت سلسيل، حيث أوضح النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، أن المركز يعاني عدم الانتهاء من إنشاء الملعب، رغم وجود مساحة أرض مملوكة لوزارة الشباب والرياضة منذ أكثر من 5 أعوام تبلغ مساحتها فدانًا،

مشيرًا إلى أنه سبق إدراج الملعب والمدرجات ومبنى المرافق، في خطة الوزارة منذ عام 2016، وتسلّم المقاول الملعب بالفعل، إلا أنه حتى الآن لم يتم إنشاؤه.

وأضاف أن ذلك الملعب يخدم أكثر من خمس قرى.

وقال النائب محمد نجيب خالد إن إنشاء ذلك الملعب يمثل أهمية كبيرة للشباب بالمنطقة، مطالبًا بسرعة إنجازه.

وقال علاء خليل، أحد القيادات الشبابية بالقرية، إن هذا الملعب هو الوحيد فى المنطقة التى يتعدى سكانها أكثر من 100 ألف نسمة وأكثر من خمس قرى و20 تابعًا،

كما أن مركز الشباب يعد من المراكز المتميزة رياضيًّا وثقافيًّا على مستوى المحافظة، حيث يحصل على مراكز متقدمة في المسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية.

وأضاف أن شباب قرية الاتحاد والقرى المجاورة ينتظرون إنشاء ذلك الملعب بفارغ الصبر.

وأكد أن الرئيس السيسي يحرص على دعم الشباب وتوفير كل الإمكانيات لبناء الشباب اجتماعيًّا ورياضيًّا وثقافيًّا.

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستسعي لإنشاء الملعب والمدرجات، بالتنسيق مع الوزارة، ولا سيما أن الأرض مِلك للوزارة.

ويضم الوفد كلًّا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي وأسامة عبد العاطي وخالد بدوي وحازم إمام، والنائبة إيمان العجوز وهادية حسني وولاء عبد الفتاح وإبراهيم عبد اللطيف أمين اللجنة.