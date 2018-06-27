رياضة البرلمان تشكل لجنة تقصي حقائق لكشف فضائح اتحاد الكرة

- النواب يستشهد بالأعضاء المسافرين للمونديال للتأكد من صحة تجاوزات البعثة- عضو باللجنة يطالب بتحميل تكلفة نفقات الرحلة المنتخب لأعضاء الاتحادياسمين فوازقررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تأجيل اجتماعها من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إلى الإثنين المقبل، بد

– النواب يستشهد بالأعضاء المسافرين للمونديال للتأكد من صحة تجاوزات البعثة

– عضو باللجنة يطالب بتحميل تكلفة نفقات الرحلة المنتخب لأعضاء الاتحاد

ياسمين فواز

قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تأجيل اجتماعها من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إلى الإثنين المقبل، بدلاً من الأحد الموافق لإجازة 30 يونيو، لمناقشة مخالفات اتحاد الكرة وخروج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من دور المجموعات في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

كان المنتخب الوطني قد ودع بطولة نهائيات كأس العالم، إثر تلقيه ثلاث هزائم متتالية أمام أوروجواى وروسيا والسعودية، لتسقط معه كافة الطموحات التي كان يعول عليها الجمهور بتقديم أداء ونتائج مشرفة، خاصة وأن الفريق عاد بالمشاركة في البطولة عقب غيابه 28 عامًا.

وقال النائب محمد فرج عامر، في تصريحاته لـ”المال”، إنها ستشكل لجنة تقصي حقائق من أعضائها بالتنسيق مع الوزارة لكشف حقيقة التجاوزات التي رصدتها وسائل الإعلام، ونشرتها فيما يخص بعثة المنتخب في المونديال، مؤكداً أنه حال ثبوت أي تجاوزات مالية أو إدارية ستتم محاسبة مجلس اتحاد الكرة، وفقًا لما نص عليه قانون الرياضة الجديد.

وحملت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في بيان لها -أمس الثلاثاء- المدير الفني هيكتور كوبر واللاعبين مسئولية هذا الخروج المهين، والتمثيل غير المشرف الذي ظهر عليه شكل وأداء منتخبنا لكرة القدم، وحملت الاتحاد المصري لكرة القدم مسئولية المخالفات الجسيمة التى شابت أداء البعثة المصرية هناك.

من جانبه، أضاف النائب حمدى السيسي، العميد السابق لكلية التربية الرياضية، وعضو بلجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة تتعامل مع ملف تجاوزات اتحاد الكورة من خلال وزارة الشباب والرياضة، لكون الاتحاد لا يخضع لمحاسبة من أي جهة داخلية، موضحاً أن المجلس خاطب الوزارة بشأن مجريات الأمور وبرنامج المنتخب في روسيا.

وأضاف السيسي، في تصريحاته الخاصة، أن الوزير طالب الاتحاد بتقرير تفصيلي كامل عن فترة الإعداد والإدارة التي خضع لها المنتخب أثناء مشاركته في مونديال روسيا، مؤكدًا أن اجتماع اللجنة مع الوزير الإثنين المقبل سيشهد عرض لهذا التقرير ومناقشته للرد عليه في إطار ما تراه اللجنة من مجريات الأحداث.

وكشف عن استعانة اللجنة بالنواب ممن سافروا لحضور مباريات المونديال وشاهدوا مخالفات اتحاد الكرة علي مرأى ومسمع منهم ضمن لجنة تقصي الحقائق التي ستشكلها لبحث مخالفات الاتحاد، والتأكد من وجود مخالفات مالية وإدارية من عدمه.

وقال السيسي: “لقد سخرت الدولة كافة الإمكانيات والدعم اللازم لبعثة المنتخب من طيارة خاصة وخلافه من أموال الشعب.. لنرى هذا الكم من الاستهتار وعدم تحمل المسئولية”، مطالبًا بتحميل تكلفة نفقات رحلة المنتخب لكل من شارك في البعثة إلى روسيا من إداريين وفنيين ولاعبين وأعضاء باتحاد الكرة حتى تعود أموال الشعب إليه مرة أخرى.

وأكدت اللجنة عزمها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العديد من تلك المخالفات التي كان من بينها تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتهديده مسئولى الاتحاد بكشف المستور بعد استبعاده من رئاسة بعثه المنتخب روسيا على خلفية اتهامه بسرقة ملابس المنتخب وسفرة ومرافقته بعثة المنتخب عقب تلك التصريحات.

إلى جانب إقامة معسكر المنتخب المصري بمدينه “جروزنى” التي تبعد مسافة 5300 ميل عن مكان إقامة المباريات، الأمر الذى تسبب في إرهاق اللاعبين أثناء أدائهم للمباريات، نظراً لبعد المسافة في حين قامت بقية المنتخبات العربية معسكراتها بالقرب من أماكن إقامة مبارياتها.

والسماح باختراق معسكر المنتخب قبل خوض مباراة روسيا من قبل مجموعة من الفنانين ورجال الأعمال، وسط غياب تام من مسئول بعثة المنتخب، الأمر الذي أفقد اللاعبين تركيزهم خلال المباريات.

رابعاً: “عدم الالتزام بالاتفاق الذى تم بين البرلمان، واتحاد الكرة بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس النواب، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني تتولى مسئولية بيع تذاكر مباريات المنتخب في كأس العالم للجمهور تحقيقاً للشفافية، مما أدى إلى بيع تذاكر المباريات بطرق غير مشروعة”.

وتسبب الاتحاد في عدة أزمات للاعب الدولي محمد صلاح من بينها أزمته مع الشركة المالكة لحقوقه التسويقية، ووضع الاتحاد صورة اللاعب على الطائرة الناقلة لمنتخب مصر لكاس العالم بروسيا، بجوار شعار شركه اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب، وكذلك حين لبى اتحاد الكرة دعوة العشاء الموجهة من الرئيس الشيشاني “رمضان قديروف” والتي على هامشها تم تكريم صلاح ومنحه حق المواطنة الفخرية، مما تسبب في إثارة الإعلام الإنجليزي ضد اللاعب لوجود خلافات سياسيه بين دولة إنجلترا، وجمهورية الشيشان وهو الأمر الذي كان يستوجب من مسئول الاتحاد الانتباه له قبل توريط اللاعب في أزمة لا ذنب له فيها.

وأكدت اللجنة في ختام بيانها، أنها لن تتوانى عن التحقيق في تلك المخالفات وغيرها واستيضاح الحقائق بشأنها، وإعلان تقريرها على الرأي العام بشفافية كاملة ومحاسبة كل من أخطأ انطلاقًا من دورها الرقابى على كل ما يتعلق بالشأن الرياضي.