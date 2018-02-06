ريادة تضخ 13 مليون دولار.. وتعين فاروس مستشاراً مالياً

سودان: طرح «20 - 30»% من الأسهم بالبورصة خلال عامينكتب – مصطفى طلعت:تخطط شركة بورسعيد للتصنيع الغذائى ومنتجات الألبان «ريادة»، لضخ استثمارات بقيمة 13 مليون دولار، ما يعادل 230 مليون جنيه خلال عام 2018 ، لدعم الخطط التوسعية وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما عينت شركة فار

سودان: طرح «20 – 30»% من الأسهم بالبورصة خلال عامين





كتب – مصطفى طلعت:

تخطط شركة بورسعيد للتصنيع الغذائى ومنتجات الألبان «ريادة»، لضخ استثمارات بقيمة 13 مليون دولار، ما يعادل 230 مليون جنيه خلال عام 2018 ، لدعم الخطط التوسعية وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما عينت شركة فاروس المالية القابضة، كمستشار مالى لبحث الفرص الاستثمارية و تدبير التمويلات اللازمة.

جدير بالذكر أن «ريادة» شركة مساهمة مصرية، ومملوكة لعائلة رجل الأعمال إبراهيم سودان، وتعمل بالسوق المحلية منذ 2005، وتتخصص فى إنتاج وتوزيع الجبن و تمتلك العلامة التجارية « تشيزا»، و تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالى 130 طنا يوميا، وتصدر %48 من الإنتاج إلى أكثر من 22 دولة فى أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، حسب الموقع الإلكترونى للشركة.

وأكد رامى سودان، المدير التنفيذى لـ «ريادة» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن شركته حصلت مؤخرا، على حق تعبئة منتجى الجبنة المطبوخة و«الموتزريلا »لشركة «كرافت فودز» العالمية، بغرض إنتاجها وتوزيعها فى مصر وعدد من الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن «كرافت» كان لديها خطة لطرح منتجاتها فى مصر عن طريق إحدى الشركات المحلية، وتم اختيار«ريادة» بعد المنافسة مع 6 شركات.

وأوضح أنه تم التعاقد على استيراد 3 خطوط إنتاج من ألمانيا والدنمارك، لتنفيذ الخطة التوسعية التى تتضمن تعبئة منتجات «كرافت».

وقال إن شركته عينت شركة «فاروس» كمستشار مالى، لبحث الفرص الاستثمارية وتدبير تمويلات التوسعات على مدار 5 أعوام مقبلة، مشيراً إلى أن هناك عدة بدائل تمويلية يمكن أن تستخدمها الشركة، مثل التأجير التمويلى أو اللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن التمويل الذاتي.

وأكد أن الشركة لديها خطة لطرح حصة تتراوح بين «20 – %30» بالبورصة خلال عامين، للاستفادة من المزايا التمويلية لسوق الأوراق المالية، موضحا أن «ريادة» مرت برحلة طويلة من إجراءات الحوكمة من خلال الاستعانة بمؤسسة «لوجيك» المتخصصة مما ييسر طريق دخول البورصة.

وأوضح أن أولى عمليات الحوكمة التى أجرتها الشركة، كانت الاستعانة بعدد من الخبرات المالية والاستثمارية بالسوق ضمن مجلس الإدارة من خارج العائلة، مثل د. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية ورئيس هيئة تنمية قناة السويس الأسبق، والمهندس أحمد البكرى رئيس مجلس إدارة «أوليمبك إليكتريك»، وأحمد أبو الخير، النائب الأول الأسبق للجهاز المركزى للمحاسبات.

وكشف عن أن شركته كانت قد تلقت 3 عروض استحواذ من شركات أوروبية بالقطاع الغذائى و تم رفضها، و فضلت البقاء بالسوق المصرية، وضخ استثمارات جديدة فى ضوء إجراءات الإصلاح وتحسن المؤشرت الاقتصادية مؤخرا.