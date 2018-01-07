ريادة الأعمال والتفكير النقدى مقرران جديدان لطلاب جامعة القاهرة

طرح مسابقة لاختيار أفضل مؤلف وكتاب مترجم فى كل مقرر.. ومليون جنيه قيمة الجوائز للفائزين المال – خاص أعلنت جامعة القاهرة عن طرح مسابقة بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، لإعداد مؤلفين وكتابين مترجمين، أحدهما فى مجال ريادة الأعمال، والآخر فى التفكير النقدي، ليكونا متطلبين دراسيين

طرح مسابقة لاختيار أفضل مؤلف وكتاب مترجم فى كل مقرر.. ومليون جنيه قيمة الجوائز للفائزين

المال – خاص

أعلنت جامعة القاهرة عن طرح مسابقة بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، لإعداد مؤلفين وكتابين مترجمين، أحدهما فى مجال ريادة الأعمال، والآخر فى التفكير النقدي، ليكونا متطلبين دراسيين لطلاب جامعة القاهرة، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بشأن طرح مسابقة كبرى لإعداد المقررين وتدريسهما للطلاب مرة واحدة خلال فترة الدراسة الجامعية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن المؤلف الأول ” ريادة الأعمال “، يستهدف من تدريسه نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ودعم المبادرات الوطنية، إلى جانب دعم الأنشطة الخاصة بريادة الأعمال والابتكار والعمل على إنجاحها، مما يساعد الخريج على الاتجاه للعمل الحر والمشروعات الصغيرة ويساهم فى تنمية الاقتصاد القومى دون انتظار للوظيفة.

ويستهدف تدريس المؤلف الآخر” التفكير النقدى “، تكوين فهم ناقد للطالب والقدرة على حل المشكلات بأفكار من خارج الصندوق وتزويده بمهارات البحث والتدقيق.

وأوضح الخشت، أنه من المقرر إعلان الموعد المحدد لفتح باب التقدم للمسابقة والمهلة المحددة للراغبين فى التقدم من الخبراء والأساتذة المتخصصين، لإعداد أى من المقررين أو كليهما.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مليون جنيه جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة بأفضل مؤلف، وكذلك المراكز الثلاثة الأولى فى أفضل كتاب مترجم فى مجالى المسابقة، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد دليل استرشادى للمؤلفين والإعلان عنهما من خلال لجنة متخصصة، مضيفاً أن المقررين سيتم تدريسهما للطلاب فى إطار تنمية مهاراتهم.