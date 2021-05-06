«ريادة الأعمال في مصر»: اختيار 61 مرشحا للجولة النهائية في أكثر من 15 صناعة مختلفة

أعلنت EEA Awards (ريادة الأعمال في مصر)عن أسماء المترشحين للمرحلة الأخيرة في المجالات المختلفة، وذلك في سحور رمضاني أقيم أول أمس، وتم الإعلان عن الـ61 مرشحا للمرحلة النهائية بحضور نخبة من أهم الشخصيات، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلي القطاعين العام والخاص، ذلك إلى جانب مجموعة من أكبر رواد الأعمال والمستثمرين في مصر، وعلى رأسهم اللجنة الاستشارية الخاصة بـ EEA Awards ولجنة التحكيم التي اختارت المترشحين عن كل مجال.

وتم إعلان المترشحين النهائيين في كل قطاع بعد عملية تقييم دقيقة قامت بها لجنة التحكيم، حيث اطلعت لجنة تحكيم EEA Awards وهي لجنة تحكيم مستقلة على طلبات الترشيح التي تم النظر فيها بدقة وشفافية قبل الإعلان عن النتائج وفق سلسة من الاجتماعات التي تمت خلال الأسابيع الماضية.

وتسعى الجائزة في نسختها الأولى إلى تأهيل 3-5 متسابقين من كل قطاع أو مجال، ليصل عدد المتأهلين إلى التصفيات النهائية ككل إلى 61 الذين تم اختيارهم وفقا لمعايير مدروسة.

فتم تقييم المرشحين في كل فئة من قبل لجنة تحكيم مخصصة بشكل منفصل مكونة من شخصيات رائدة وخبراء في مجال تخصصهم، ولقد وقع اختيارهم على الفئات المرشحة بناءً على مهاراتهم الابتكارية لتقديم أفكار جديدة ذات تأثير قيم على المجتمع والتنمية الاقتصادية، وتجربتهم في إدارة أعمال شركاتهم التي لا تتخطى 15 سنوات لمنح الفرصة الذهبية لرواد الأعمال الناشئين.

وكان العامل الأكثر أهمية هو تقييم رواد الأعمال أنفسهم الذين ابتكروا أفكارًا تحولت إلى قصص نجاح مرموقة التي تعد قدوة وأمثلة لعقول للشباب.

وأعرب عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة I-EVENTS عن سعادته بحضور لفيف من رجال الأعمال وكبار المستثمرين في مصر لهذه الفاعلية وذلك ليشهدوا أولى خطوات النجاح التي بدأت منذ شهور قليلة دعما ومساندة لأصحاب المشروعات والشركات ومجتمع رواد الأعمال في مصر.

وصرح: “نحن فخورون جداً بتسليط الضوء على الدور الرائد للشركات المصرية الحديثة ورواد الاعمال وإنجازاتهم ونجاحاتهم غير المسبوقة، ونتوجه بكل الشكر والتقدير للقائمين على هذا القطاع على جهودهم المتواصلة لتطوير طرق جديدة ومبتكرة لقيادة وتحفيز الكوادر العاملة في المجالات المختلفة”.

وأضاف: “نسعى من خلال EEA Awards إلى دفع رواد الأعمال للإبداع وإضافة الفكر الجديد وإنتاج الأفكار الأكثر إيجابية، ونأمل أن تكون نلك الخطوة بداية إلى بناء مجتمع ريادة أعمال مصري متصل ومتطور يخدم تلك الفئة التي هي دافع أساسي لعجلة التنمية في مصر”.

أما عن لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية علق منسي قائلا: ” نحن نفخر بوجودكم معنا كشركاء نجاح EEA Awards ونؤمن بأن لولا الدعم الذي حصلنا ولإزالنا نحصل عليه ما كنا لنصل لتلك المرحلة، شكرا على المجهود العظيم الذي تم بذله خلال الأيام الماضية وعلى خبرتكم ومصداقيتكم في تقييم طلبات الترشيح واختيارهم للمرشحين من مختلف المجالات في هذه الجولة.” مؤكدا على أن الاختيار للمرشحين تم من خلال تقييم مدى تأثرهم على المجتمع وتركهم بصمة إيجابية وتحقيق نقلة نوعية في مجالاتهم.

عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة I-EVENTS

وجدير بالذكر أنه منذ انطلاقها تميزت EEA Awards بتبني فئات ومعايير متنوعة لتقييم أصحاب الشركات والمشروعات ورواد الأعمال المصريين، والتي شملت قصص نجاح وتفوق وإنجازات استثنائية، ومكانة رائدة في المجالات المتنوعة.

ومن المقرر يكون موعد الحفل الختامي لـEEA Awards في ال12 من شهر يونيو القادم، لتأتي النسخة الأولى من EEA Awards بالشراكة مع شركة انرشيا الرائدة في مجال التنمية العقارية والتي تنفذ العديد من المشاريع في مصر، واى جى بنك واورنج و بيبسيكو و Fine ذلك إلى جانب شراكة EEA Awards الاستراتيجية مع مجموعة من الجمعيات والمؤسسات العالمية والإقليمية مثل الغرفة التجارية الامريكية،EO،اينديفوور وجيميناي القابصة.