ريادة الأعمال: فكرتك مشروعك تستثمر فى 42 شركة

أحمد عاشورقال شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر لريادة الأعمال، إنه تم بدء الاستثمار فى 42 شركة، فى إطار مبادرة فكرتك مشروعك، لافتاً إلى أنها تحاول قدر الإمكان إقناع المستثمرين إقامة استثمارات جديدة أو التوسع فيما هو قائم. وأضاف لـ"لمال"، على هامش فعاليات المنتدى السنوى لتجمع دول السوق المشتركة لش

أحمد عاشور

قال شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر لريادة الأعمال، إنه تم بدء الاستثمار فى 42 شركة، فى إطار مبادرة فكرتك مشروعك، لافتاً إلى أنها تحاول قدر الإمكان إقناع المستثمرين إقامة استثمارات جديدة أو التوسع فيما هو قائم.

وأضاف لـ”لمال”، على هامش فعاليات المنتدى السنوى لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، تحت عنوان “أفريقيا 2017″، بمشاركة 10 زعماء: “أنه تم الاهتمام بريادة الأعمال لانه مردودها الإيجابي سيظهر على المدي الطويل، ومبادرة فكرتك مشروعك، هي عبارة عن برنامج يهدف للاستثمار في أفكار مشروعات مبتكرة، ومساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على المنافسة محليا وعالميا”.

ويهدف البرنامج إلى اختيار مجموعة من الأفكار المتميزة، وتمويلها بمبالغ تتراوح بين 100 و500 ألف جنيه، من شركة مصر لرواد الأعمال، التي أسستها وزارة الاستثمار مؤخراً، وذلك مقابل حصة في الشركة الجديدة تتراوح بين 4 و8%.

وستستفيد الفرق الفائزة بالتمويل في برنامج شركتك، لتسريع الأعمال، بفترة تدريب مدتها 4 شهور، يتم العمل خلالها مع فرق العمل المشاركة في البرنامج لإكسابهم المهارات اللازمة لهم خلال دورة حياة المشروع بداية من الفكرة وحتى التوسع والنمو والتخارج.