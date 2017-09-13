ريادة الأعمال تضخ 180 مليوناً في مبادرة فكرتك شركتك

أحمد عاشور:دشنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مبادرة «فكرتك شركتك» لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر، بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.وقال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة ريادة الأعمال، لـ &la

أحمد عاشور:

دشنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مبادرة «فكرتك شركتك» لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر، بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وقال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة ريادة الأعمال، لـ «المال» انها تعتزم ضخ 180 مليون جنيه فى تأسيس شركات جديدة للشباب ضمن المبادرة.

وأسست وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مؤخرا شركة ريادة الأعمال برأسمال 451 مليون جنيه بمساهمة من الصندوق السعودى للتنمية وبنك الاستثمار الحكومى «إن أى كابيتال»، لتعمل على تمويل رؤوس أموال الشركات الناشئة.

وأوضح مرزبان أن المبادرة تعد «مسرع للأعمال»، للقطاعات المختلفة، وتشمل المبادرة برنامجين آخرين، هما: FinTech بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرمس القابضة، ويركز على خدمات التكنولوجيا المالية وحلولها، وبرنامج التأثير الاجتماعى بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الذى يهتم بالشركات ذات الرسائل التى تدعم أهداف التنمية الاجتماعية والتى يمكن تطبيقها تجاريًا.

وذكر مرزبان فى تصريحات صحفية أمس، أن مبادرة «فكرتك شركتك» ستستمح لشركة ريادة الأعمال المساهمة فى كل شركة جديدة بحصة فى رأسمال تصل إلى نصف مليون جنيه.

وأوضح أن البرنامج هو منصة كاملة لمساندة الشباب فى مراحل مختلفة، وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن ستقوم بإعداد برنامج تدريبى لمدة 4 شهور للشركات الناشئة.

وأشار إلى أن أى شخص يمكنه المشاركة فى البرنامج على أن يطرح فكرة قابلة للتطبيق أو خدمة تتمتع بإمكانيات نمو عالية وفريق مؤسس يمتلك المهارات اللازمة والمكملة لتحويل فكرتهم إلى مشروع مربح، ويمكن لمن يرغب فى المشاركة التقديم من خلال ملء استمارة تقديم إلكترونية على الرابط التالى www.sherketak.com.

وأعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن انطلاق «أتوبيس» بالمحافظات لجمع الأفكار من الشباب اعتبارا من الأحد المقبل، مشيرة إلى أن المحطة الأولى ستكون من أمام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمقر الوزارة بصلاح سالم.

من جانبه، ذكر المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أنه سيتم تخصيص شباك للمستثمرين الشباب فى مركز خدمات المستثمرين تسهيلا عليهم.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذب للمجموعة المالية «هيرميس»، أنها ستشارك فى المبادرة من أجل دعم أفكار الشباب التى تسهم فى زيادة نمو الاقتصاد المصرى،وقالت ندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للامم المتحدة فى مصر، أن من ضمن الأنشطة المطروحة حضانات مشروعات الشباب، والتى لها منظور اجتماعى بناء، موضحة أن مبادرة «فكرتك شركتك» لا تدعم فقط تحويل الأفكار إلى مشروعات ربحية، ولكن تركز أيضا على الأثر الاجتماعى لتلك المشروعات.

