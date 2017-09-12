ريادة الأعمال ترصد 180 مليون جنيه لمبادرة فكرتك شركتك

أحمد عاشور قال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة ريادة الأعمال لـ"المال"، إن شركته رصدت 180 مليون جنيه لمبادرة "فكرتك شركتك"، التي أطلقتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء.ويعتبر برنامج "فكرتك شركتك" أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال، بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والب

أحمد عاشور

قال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة ريادة الأعمال لـ”المال”، إن شركته رصدت 180 مليون جنيه لمبادرة “فكرتك شركتك”، التي أطلقتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء.

ويعتبر برنامج “فكرتك شركتك” أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال، بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن هذا البرنامج بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017، ويتكون من أربعة عناصر أساسية، ألا وهم: التمويل، ومسرعات الأعمال، ومراكز خدمة الأعمال، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتوفر هذه الركائز الأربعة الأساس اللازم للمصريين لبدء مشروعاتهم مما يوفر فرص عمل جديدة ويساهم في النمو الاقتصادي.

وذكرت الوزيرة، أن برنامج فكرتك شركتك بفضل دعم الوزارة لشركة مصر لريادة الأعمال، وهي شركة استثمارية برأس مال 451 مليون جنيه، وبتمويل مشترك من الوزارة والصندوق السعودي للتنمية، وشركة إن آى كابيتال، حيث تأسست شركة مصر لريادة الأعمال بعد شهر واحد من تولييها لمنصبها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، فى إطار تمويل أسهم رأس مال الشركات الناشئة وأهمية الشمولية المالية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية كخطوة أولية نحو بناء أساس اقتصادي قوي لأي دولة.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج سيطبق في محافظات أخرى قريبًا ومناطق استثمارية مختلفة في كافة أنحاء مصر، ويعتبر هذا النشاط الثاني الذي تموله شركة مصر لريادة الأعمال هذا العام، بينما كان النشاط الأول هو الاستثمار في برنامج Flat6Labs في يوليو 2017.

وأضافت الوزيرة: “يعتبر دعم نمو بل وتنافسية الشركات الناشئة عالميا محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي ولخلق فرص العمل، لقد أدركنا الفجوة في التمويل الأولي في مصر، ومن ثم، أسسنا برنامج فكرتك شركتك لفتح الباب لتقديم الدعم المادي والتجاري والتقني والقانوني للمشروعات الجديدة حتى تنمو وتزدهر”، مؤكدا أن قانون الاستثمار ينص على ريادة الأعمال، مشيرة إلى حرص والتزام من الوزارة على دعم المستثمر الصغير.

وأكدت الوزيرة، أن برنامج فكرتك شركتك سيجتمع أفكارًا مبتكرة وجديدة، حيث سيساعد البرنامج رواد الأعمال ويدعمهم ويعزز مشروعاتهم الناشئة لكي تنمو وتنافس بشكل فعال”، موضحة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعم أفكار الشباب.

وتابعت الوزيرة: “اليوم مجرد أول مرحلة في برنامج مصر لريادة الأعمال يتبعها في الأسابيع المقبلة، أدوات مالية مبتكرة سنقدمها للسوق المصرية لتعزيز الشمول المالي لمساعدة رواد الأعمال، مما يشمل الإيجار التمويلي و منتجات أخري تستهدف الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وخدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وخدمات أخري تستهدف الشباب مثل الشركات الخادمة للقطاع الغذائي”.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تطوير مركز خدمة المستثمرين قريباب، من أجل أن تكون كافة الاجراءات سريعا للمستثمرين، مشيرة إلى أنه سيتم البدء باتوبيس “فكرتك شركتك” وسيطوف المحافظات لمقابلة رواد الأعمال المشتركين.

ودعت الوزيرة، كافة الشركاء فى التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص إلى دعم هذه المبادرة، مؤكداً على تحيز الوزارة لدعم الشباب خلال الفترة المقبلة.