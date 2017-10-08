ريادة الأعمال تبدأ مشوارها بالمساهمة في 30 شركة

مرزبان: البحث عن مصادر تمويلية جديدة لإنجاح النماذج الرائدة أحمد عاشور: قالت شركة مصر لريادة الأعمال، إنها ستساهم فى رأسمال 30 شركة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «شركتك فكرتك» التى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مطلع الشهر الماضى، لتشجيع الشباب على…

مرزبان: البحث عن مصادر تمويلية جديدة لإنجاح النماذج الرائدة



أحمد عاشور:

قالت شركة مصر لريادة الأعمال، إنها ستساهم فى رأسمال 30 شركة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «شركتك فكرتك» التى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مطلع الشهر الماضى، لتشجيع الشباب على تأسيس مشروعات جديدة.

أوضح الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الشركة – فى تصريحات أمس – أن الشركة تلقت حتى الآن 3609 فكرة منذ انطلاق المبادرة، مشيرا إلى أنه من المقرر اختيار 120 منها، على أن يتم تنظيم ورشة عمل لأصحابها نهاية الشهر الجارى، لأصحاب تلك الأفكار لمدة يومين، ثم الاستقرار على 30 فكرة فقط وتحويلها إلى شركات.

وأضاف أن المرحلة الأولى هى اختبارللمبادرة، حتى تتمكن الشركة من تقييم التمويل بشكل جيد، على أن يتم إطلاق الثانية فى يناير المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم البحث عن آليات جديدة لتمويل الأفكار الرائدة سواء من خلال الصناديق أو القطاع الخاص.

وشركة مصر لريادة الأعمال، يقدر رأسمالها بـ 451 مليون جنيه، بتمويل من وزارة الاستثمار، والصندوق السعودى للتنمية، وشركة «إن آى كابيتال»، وأسستها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى إطار تمويل أسهم رأس مال الشركات الناشئة، وأهمية الشمول المالى للتنمية الاقتصادية الاجتماعية.

وبرنامج «فكرتك شركتك» هو أول إطلاق لبرنامج مصر لريادة الأعمال، بالشراكة مع المجموعة المالية «هيرميس» والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر.

ومن ناحية أخرى كشف «مرزبان» أن %12 من أفكار المبادرة مقدمة من العنصر النسائى، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى دعم مشاركة المرأة فى التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك رداً على تساؤلات للصحفيين خلال منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان «سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية».

وقالت سحر نصر، إن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب لسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين لتيسير الإجراءات عليها، وتخصيص %50 من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجًا، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة، للتركيز على المساواة بين الجنسين فى الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال، لمساعدة العاملات بها على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.

