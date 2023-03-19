رياح عاتية تضرب الإسكندرية وأمطار غزيرة فى ثاني أيام نوة «الشمس الكبرى»

لليوم الثاني على التوالي تشهد محافظة الإسكندرية عدم استقرار في الأحوال الجوية، وذلك بعدما هدأت الأوضاع نسبياً عقب انقضاء نوة “الحسوم”، لتعود نوة “الشمس الكبري” بدءاً من أمس والمُقرر إستمرارها ليومين، حيث تشهد رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة متقطعة طوال اليوم.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية بلغت نسبة الرطوبة بالإسكندرية اليوم من 50 إلى 85%، ودرجة الرؤية “غائم جزئياً، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار تقريباً، بينما تصل سرعة الرياح إلى 42 كيلو مترا في الساعة، باتجاه شمالي غربي، في حين أن درجة الحرارة اليوم بالإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة.

وسميت نوة الشمس الكبرى بهذا الاسم نظراً لتساقط الأمطار بغزارة على الرغم من سطوع الشمس، وتتميز النوة بنشاط الرياح وتساقط الأمطار على فترات.

ومن ناحيته أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

علي الصعيد ذاته، أوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.