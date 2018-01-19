رياح شديدة وأمطار غزيرة في نوة الغطاس بالإسكندرية

مها يونس:شهدت محافظة الإسكندرية مع الساعات الأولى لفجر اليوم الجمعة، أجواء نوة الغطاس، والمقرر استمرارها على مدار ثلاثة أيام متتالية، ويتوقع أن تسقط خلالها أمطار غزيرة ورياح غربية ممطرة.وحذر د .محمد سلطان محافظ الإسكندرية، المواطنين من سقوط أمطار غزيرة علي أنحاء المحافظة، ووجود نشاط كثيف للرياح

مها يونس:

شهدت محافظة الإسكندرية مع الساعات الأولى لفجر اليوم الجمعة، أجواء نوة الغطاس، والمقرر استمرارها على مدار ثلاثة أيام متتالية، ويتوقع أن تسقط خلالها أمطار غزيرة ورياح غربية ممطرة.

وحذر د .محمد سلطان محافظ الإسكندرية، المواطنين من سقوط أمطار غزيرة علي أنحاء المحافظة، ووجود نشاط كثيف للرياح ، والعواصف الترابية، يصاحبها ارتفاع في الأمواج.

ووجه المحافظ المواطنين بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لما قد يترتب على سقوط الأمطار، و التزام الحيطة والحذر أثناء السفر، خاصة علي الطرق السريعة، مؤكدا ضرورة عدم ملامسة أي أعمدة للإنارة، والابتعاد عن السير في الكورنيش لخروج الأمواج الشديدة، والحذر من السير علي الطرق السريعة في الوقت الحالي لسقوط أمطار غزيرة، والالتزام بالأماكن الآمنة قدر الإمكان.

و شدد المحافظ علي رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من رؤساء الأحياء ومديري المديريات وفرق التعامل مع الأمطار و شركات المرافق و شركة نهضة مصر ، استعدادا للتعامل مع النوة الشديدة المتوقعة، والعمل علي مدار الساعة للتدخل الفوري لأي حالات طارئة.

وكلف جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في التواجد الميداني لحين الانتهاء من ” نوة الغطاس” والتدخل الفوري والسريع لسحب أي تراكمات لمياه الأمطار، نظرا لوجود كميات غزيرة من الأمطار تشهدها الإسكندرية.

وأكد “سلطان” انعقاد غرفة العمليات بالمحافظة بشكل مستمر لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، ورصد أى مشكلات خاصة بتجمعات الأمطار للتعامل معها، وذلك للحفاظ على حياة المواطن وسلامته، ومنع حدوث أي أزمات في الشارع السكندري.

تجدر الإشارة إلى أن “نوة الغطاس” سميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية بالتزامن مع احتفال الأقباط بعيد الغطاس.