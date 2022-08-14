«رى الإسكندرية»: تبطين ترعتى «أبو خليفة» و«خورشيد» بتكلفة 43.67 مليون جنيه

قال المهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالإسكندرية، إنه يجرى حاليا تبطين ترعتى «أبو خليفة» البالغ طولها 8.29 كيلومتر، و«خورشيد» بتكلفة إجمالية نحو 43.67 مليون جنيه، موزعة بواقع 14.94 مليون للأولى، و28.73 مليون للثانية، مشيرا إلى أنهما ضمن 10 ترع تُطور بالمحافظة فى إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

وأشار لـ«المال» إلى أن نسبة الانتهاء من الـ 10 ترع بلغت %82 خاصة وأنه اكتمل تبطين 8 منها تتمثل فى ترعة الطفلة، والكرنك، والفنجرى، وحارس، وبهيج ، ومريوط، وفرع 36، وغرب الطريق.

ولفت إلى أن إجمالى أطوال تلك الترع الثمانية يبلغ 41.310 كيلومتر، فى حين يصل طول الـ 10 ترع إلى50.510 كيلو متر.

يذكر أن هناك تكليفات رئاسية بشأن ضرورة الإسراع فى الانتهاء من أعمال تبطين الترع بالمحافظات، ضمن المشروع القومى لتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر بهدف ترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى تُهدر من خلال الشبكة المائية، وبما يُحقق وفرا فى مياه الرى.

كان محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أكد – فى تصريحات صحفية سابقة – أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية الذى أطلقته القيادة السياسية لتأهيل ورفع كفاءة الترع وتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.

على صعيد آخر، تُجرى حاليا الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أعمال حماية ساحل مدينة الإسكندرية بإنشاء حواجز غاطسة ورأس بحرية من الأحجار الدلوميت والكتل الخرسانية «تترابودز» بتكلفة بلغت نحو 188.89 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع حماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى للأحواض السميكة بالمنتزة بتكلفة 74.51 مليون جنيه، ومشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى «مرحلة أولى» البالغة تكلفته 267.995 مليون.

فى سياق متصل، تقوم الإدارة المركزية للموارد المائية والرى حاليا بعدد من التطهيرات السنوية ونزع الحشائش من الترع، وشملت تلك التطهيرات كلا من ترعة النوبارية من خلف ترعة الفم وحتى هويس الكيلو 100 بنسبة تنفيذ بلغت %57 وتكلفة 1.242 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطهير مقر هندسة «مريوط والساحل» الكائنة بدائرة رى العامرية بنسبة تنفيذ %19 بتكلفة 559 ألف جنيه، فضلاً عن الأعمال الجارية لتطهير هندسة رى التحرير الشمالى والنهضة، بنسبة تنفيذ %24.7 وتكلفة 517 ألف جنيه.

مها يونس