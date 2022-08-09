روي فيتوريا ينتهي من وضع جدول لزيارة أندية الدوري المصري

وضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، جدول زمني لزيارة أندية الدوري المصري الممتاز في الأيام المقبلة.

وكان روي فيتوريا، قد بدأ جولته بزيارة أندية الاتحاد السكندري وسموحة وفاركو في الإسكندرية، حيث يسعى لزيارة جميع أندية الدوري، وعقد جلسات مع جميع المديرين الفنيين لفرق المسابقة المحلية.

وتأتي رغبة فيتوريا لزيارة جميع أندية الدوري المحلي، من أجل التعرف عن قرب على طرق تدريب اللاعبين وتفاصيل مقرات التدريب في الأندية.

كما واصل المدير الفني البرتغالي عقد اجتماعات مع جهازه المعاون، حيث يتابع الجهاز الفني للمنتخب المصري جميع مباريات الدوري المصري في الفترة الحالية، كما تتم متابعة منتخبات الشباب والناشئين، وتقديم تقارير شاملة عن أبرز لاعبيها.

ومن المقرر أن يخوض فيتوريا أولى تجاربه مع المنتخب المصري في منصب المدير الفني خلال مواجهة منتخب مالاوي، وذلك مساء الاثنين الموافق 19 سبتمبر من العام الجاري 2022.

وتأتي مباراة مصر ومالاوي ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي تم تأجيلها إلى مطلع عام 2024.