روي فيتوريا يستعد للظهور في قمة كأس مصر لبدء مهمته مع الفراعنة

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، التواجد في مدرجات نهائي كأس مصر مساء الخميس 21 من شهر يوليو الجاري، لمتابعة مواجهة الأهلي والزمالك.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن فجر اليوم الثلاثاء تعيين فيتوريا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لمدة أربع سنوات.

ويصل فيتوريا إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبداية مهمته مع الفراعنة ويحضر نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي.

وكانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي، حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.