روي فيتوريا يزور النادي الأهلي ويجتمع مع سواريش (صور)

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على زيارة النادي الأهلي، لعقد اجتماع مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريش، في حضور عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

ورحب النادي الأهلي بزيارة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وأرنالدو تيكسيرا المدرب العام للمنتخب، وقام جهاز المنتخب بجولة تفقدية لملعب تدريب النادي وغرف الملابس.

وتم خلال الاجتماع التشاور حول بعض الأمور الفنية وكيفية التنسيق بشأن الفترة المقبلة بين الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الفني للأهلي.

وتستمر زيارات فيتوريا لكل أندية الدوري المصري على مدار الأيام المقبلة، بعدما افتتح جولاته بزيارة أندية الإسكندرية مطلع الأسبوع الجاري؛ في إطار رغبته في الاجتماع بمدربي الأندية والتعرف أكثر عن قرب على الفرق واللاعبين.

وزار فيتوريا أندية الإسكندرية: الاتحاد وسموحة وفاركو، كما حضر أكثر من مباراة في الدوري، ثم زار نادي الزمالك أمس الخميس.