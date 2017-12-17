رويدة عطية: لا يوجد من غنى القدود الحلبية مثل صباح فخري

الأزمة السورية أثرت إيجابا على الأغنية.. وأسهمت في انتشار الأصوات الشابة أحمد حمدي تتمتع النجمة السورية رويدة عطية بصوت جبلي أصيل، مكنها من غناء القدود الحلبية التي اشتهر بها الفنان السوري الكبير صباح فخري، والذي رحل عن دنيانا ولم يستطع أي مطرب ملء الفراغ الذي تركه في هذا المجال، وبرغم ذلك فه

الأزمة السورية أثرت إيجابا على الأغنية.. وأسهمت في انتشار الأصوات الشابة

أحمد حمدي



تتمتع النجمة السورية رويدة عطية بصوت جبلي أصيل، مكنها من غناء القدود الحلبية التي اشتهر بها الفنان السوري الكبير صباح فخري، والذي رحل عن دنيانا ولم يستطع أي مطرب ملء الفراغ الذي تركه في هذا المجال، وبرغم ذلك فهي مطربة خريجة برنامج المواهب سوبر ستار لعام 2003 وتقدم الأغنية الخفيفة للجمهور.

“المال” التقت رويدة عطية وتحدثت معها عن أغنيتها الجديدة “المفيد المختصر”، وحفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية، ولقائها بالجمهور المصري وتأثير أزمة وطنها سوريا على الأغنية، وحقيقة تقديمها للأغنية الخليجية قريبا للجمهور.

بدأت النجمة السورية رويدة عطية حديثها للمال بالتأكيد على أنها راضية عن مسيرتها الفنية حتى الآن منذ انطلاقها من خلال برنامج المواهب سوبر ستار لعام 2003، مشيرة إلى أنها لم تقدم سوى 3 ألبومات غنائية فقط في مشوارها الفني، لكن حفلاتها وأغنياتها تحظى باهتمام وصدى واسع في الوطن العربي لكونها تدقق كثيرا في اختياراتها الفنية قبل تقديمها للجمهور.

وأضافت في حوارها لـ”المال” أن أغنيتها الجديدة “المفيد المختصر” التي طرحتها منذ فترة بسيطة على السوشيال ميديا خاصة قناتها على يوتيوب، وبرغم أنها لم تتجاوز شهرا حتى الآن على نزولها إلا أنها حظيت بنسبة استماع جيدة، وفيها رسالة خاصة بين الحبيبين، وهي أغنية تتميز بطابع كلاسيكي درامي وكانت جديدة علي اللون الغنائي الذي تقدمه من طرب شعبي دائما.

وأشارت إلى أنها ترى نفسها محظوظة بلقائها الجمهور المصري في دار الأوبرا المصرية مؤخرا بمهرجان الموسيقى العربية، حيث قدمت حفلا مميزا، وبرغم قلقها وتوترها الشديد لكونها كانت تقف على المسرح الذي غنى عليه كبار مطربي الجيل القديم والحديث أيضا، إلا أن حفلها نال نجاحا كبيرا.

وأكدت رويدة أنها لا تنسى أبدا لقائها بالنجم هاني شاكر في كواليس الحفل والأغنية التي غنتها معه، موضحة أنه كان يدعمها معنويا بقوة، برغم أنه فنان كبير لكن يحتضن كل صوت وموهبة حقيقية.

وكشفت أن هناك اختلافا كبيرا بين الوقوف على مسرح دار الأوبرا المصرية وأي مسرح آخر في الوطن العربي، لأن الجمهور المصري يتذوق الموسيقى بدرجة كبيرة ولا يقبل إلا الموهبة الحقيقية والصوت الجيد.

وأوضحت النجمة السورية أنها تفكر في تقديم أغنيات خليجية قريبا للجمهور العربي لأنه يطالبها بذلك دائما في أي لقاء أو مناسبة تلتقي به، مشيرة إلى أن الأغنية الخليجية لها طابع ورونق خاص، ومميز عن أي أغنية عربية أخرى وتحتاج للتدقيق في الموضوع المقدم من خلالها.

ولفتت أيضا إلى انها حاولت الحفاظ على غناء القدود الحلبية التي تغنى بها الراحل صباح فخري، وهو مطرب كبير وأشهر من قدم هذا اللون الغنائي بتمكن وحرفية شديدة ويصعب على أي مطرب أن يقلده، لكن خامة صوتها الجبلية ساعدتها في غناء القدود الحلبية وتميزها فيها والسير على نهج العظيم صباح فخري، مؤكدة أيضا أنها تقدم الأغنية الخفيفة للجمهور، وذلك ليس فيه أي مانع بالنسبة لها لأن المهم هو فكرة الأغنية والرسالة التي تقدمها للناس.

ونوهت رويدة بأن الأزمة التي تعيشها سوريا السنين الماضية أثرت كثيرا على صناعة الأغنية والموسيقى بها، لكن التأثير كان إيجابيا نوعا ما لأن الأغنية السورية تصدرت عناوين ومانشيتات الدنيا، لاسيما أن الأزمة السورية أظهرت جسارة الشعب السوري وقدرته على مواجهة أي ظروف عصيبة وأدت الأزمة السوية أيضا لانتشار العديد من المواهب بالبرامج الغنائية المختلفة على الساحة الفنية ووجود تعاطف عربي معها فيها.