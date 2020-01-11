رويترز: 863 طائرة «إيرباص» مبيعة خلال 2019

حققت الشركة الأوروبية إجمالي طلبيات قدره 1131، بارتفاع 36 % وهو الأقوى في ست سنوات

أعلنت شركة إيرباص أنها سلمت عددًا قياسيًّا من الطائرات بلغ 863 في 2019، بزيادة 7.98%، مشيرة إلى أنها حققت زيادة في طلبيات الطائرات لعام 2019 إلا أن معدل التسليمات لم يواكب ذلك للعام الثاني على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

وألغت شركة إيرباص برنامجها للطائرة العملاقة إيه 380 وقامت بشطب بعض الصفقات غير النشطة.

وحققت الشركة الأوروبية إجمالي طلبيات قدره 1131، بارتفاع 36% وهو الأقوى في ست سنوات.

يأتي ذلك بعد طلب لشراء 40 طائرة طراز إيه 330- نيو من جانب عميل لم يكشف عنه فى أواخر 2019.

وارتفع صافي الطلبيات بعد الإلغاءات 3% إلى 768 طائرة.

وتضع تلك الأرقام إيرباص على مسار التفوق على بوينج في كل من الطلبيات والتسليمات للمرة الأولى منذ 2011.

في الوقت الذي تواجه فيه شركة بوينج الأمريكية المنافسة لإيرباص مصاعب جراء أزمة وقف تحليق طائرتها 737 ماكس.

وأظهرت بيانات إيرباص عن معدل لصافي الطبيات إلى التسليمات عند 0.89، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية في عام 2009.

ومن المقرر أن تعلن بوينج عن أرقامها يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن “إيرباص” عقدت صفقتين رئيسيتين مع شركات طيران في الإمارات العربية المتحدة، فى نوفمبرالماضى.

وقد تقدمت في ذلك على منافستها، “بوينج”، في سباق صفقات الأعمال التجارية الذي غالبًا ما يشهده معرض دبي للطيران.

وقد أعلنت طيران الإمارات خلال المعرض، عن طلب 50 طائرة “إيرباص” من طراز “A350″، لتنضم إلى أسطول الشركة العملاق.

وحلّت الصفقة التي بلغت قيمتها 16 مليار دولار بحسب أسعار القوائم، مكان طلبية أخرى كانت قد أعلنت عنها شركة طيران الإمارات في فبراير2019.

وتتضمن الطلبية شراء 30 طائرة “إيرباص” من طراز “A350” و40 أخرى من طراز “A330”.

كما تلقت شركة “إيرباص” طلبًا إضافيًّا لـ120 طائرة من طراز “A320 نيو”، من الناقلة الإماراتية منخفضة السعر، طيران العربية.

وقالت الشركة إن الطلب الذي بلغت قيمته 14 مليار دولار سيزيد أسطول الشركة الحالي بـ3 أضعاف.