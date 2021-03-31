رويترز: 12.6% معدل البطالة فى السعودية خلال الربع الأخير من 2020

تطبق السعودية إصلاحات اقتصادية منذ عام 2016 لتوفير ملايين الوظائف وخفض معدل البطالة إلى 7% بحلول عام 2030

أظهرت بيانات تراجع معدل البطالة بين مواطني المملكة العربية السعودية إلى 12.6 % في الربع الأخير من عام 2020 من 14.9 % في الربع الثالث، بحسب وكالة رويترز.

وتطبق السعودية إصلاحات اقتصادية منذ عام 2016 لتوفير ملايين الوظائف وخفض معدل البطالة إلى 7% بحلول عام 2030. ولكن الخطط تعثرت بسبب أزمة فيروس كورونا التي أدت لتهاوي أسعار النفط العام الماضي.

هيئة الإحصاء تركز على فئة المتعطلين السعوديين

وقالت الهيئة العامة للإحصاء “خلال الربع الرابع من عام 2020، قامت الهيئة بالتركيز على فئة المتعطلين السعوديين، لتزويد صانعي السياسات وعامة الناس بمعلومات عن هذه الفئة، ولإصدار مؤشرات إضافية عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية”.

وأضافت أن 93 % من المشاركين في المسح قالوا إنهم سيقبلون وظائف بالقطاع الخاص لكن كثيرين أبدوا رفضهم لوظائف بالقطاع الخاص إذا كانت بعيدة عن أماكن إقامتهم.

تعزيز نمو القطاع الخاص ركيزة رؤية 2030

وأكدت أنه يتم تعزيز نمو القطاع الخاص ركيزة رؤية 2030 لتنويع الموارد الاقتصادية للمملكة بعيدا عن النفط وتوفير وظائف.

وأعلن ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، صاحب مبادرة رؤية 2030، أمس الثلاثاء عن برنامج لاستثمار شركات القطاع الخاص بقيمة خمسة تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي بحلول 2030 وستسهم شركة النفط العملاقة أرامكو والشركة التابعة لها سابك بنسبة 60 % من الإجمالي.

الأمير محمد بن سلمان يطلق برنامجا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأطلق الأمير محمد بن سلمان مساء أمس الثلاثاء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”.

وقال الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم ضخ نحو 5 تريليونات ريال من خلال برنامج شريك.

ولى العهد: إجمالي ما يتم إنفاقه في المملكة يبلغ 27 تريليون ريال حتى عام 2030

وأوضح ولي العهد السعودي أن إجمالي ما سيتم إنفاقه في المملكة سيبلغ 27 تريليون ريال حتى عام 2030.

ويهدف برنامج “شريك السعودية” إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانة حكومة المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان ” نهدف لدعم الشركات المحلية للوصول إلى حجم استثمارات تقدر بـ 5 تريليونات ريال”.

وبموجب البرنامج سيتم تقديم الدعم الحكومي عبر ركائز تمكينية متعددة، وكذلك دعم عملي وموجه لتسريع إنجاز مشاريع واستثمارات الشركات الكبرى في المملكة.

ولى العهد: الاستثمارات المحلية بصندوق الاستثمارات العامة 3 تريليونات ريال

وأشار ولي العهد إلى أن مجموع ما سيستثمره صندوق الاستثمارات العامة السعودي محليا يبلغ نحو 3 تريليونات ريال حتى 2030، في المشروعات الجديدة.

وقال الأمير خلال كلمة ألقاها أثناء إطلاق البرنامج أن القطاع الخاص شريك أساسي في ازدهار وتطوير الاقتصاد. وأن هذا الاجتماع يؤسس لشراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي بهدف تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وأكد ولي العهد إن أهمية برنامج «شريك السعودية» لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص.