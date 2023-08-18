رويترز: وصول أول سفينة تستخدم الممر الأوكراني إلى إسطنبول

عبرت أول سفينة استخدمت ممر أوكرانيا في البحر الأسود، مضيق البوسفور في تركيا، وفق ما قاله شاهد من رويترز اليوم الجمعة.

وغادرت سفينة الحاويات (جوزيف شولت) التي ترفع علم هونج كونج ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الذي تحاصره روسيا قبل أيام بعد أن ظلت في الميناء منذ 23 فبراير 2022 أي قبل يوم واحد من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي توفير “ممر إنساني” في البحر الأسود للسماح بمغادرة سفن شحن عالقة في موانئها بعد انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الشهر الماضي.

ولم تفصح موسكو عما إذا كانت ستحترم ممر الشحن وعبرت مصادر في قطاعي الشحن والتأمين عن مخاوف بشأن السلامة.

وقالت كييف إن الممر سيستخدم في الأساس للسماح بمغادرة السفن العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وذكرت محطات بث محلية إن السفينة سترسو في ميناء أمبارلي جنوبي إسطنبول.