رويترز: وزير الطيران يوقع غدا اتفاقا لاستئناف الرحلات الروسية

رويترز قالت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين مصريين ووزير روسي، اليوم الخميس، إن وزير الطيران المصري شريف فتحي سيتوجه إلى روسيا للتوقيع على اتفاق يوم الجمعة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية التي علقتها موسكو بعد تفجير طائرة روسية في 2015. واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح



رويترز

قالت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين مصريين ووزير روسي، اليوم الخميس، إن وزير الطيران المصري شريف فتحي سيتوجه إلى روسيا للتوقيع على اتفاق يوم الجمعة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية التي علقتها موسكو بعد تفجير طائرة روسية في 2015.

واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة استئناف الرحلات وتوقيع اتفاق لإنشاء محطة طاقة نووية في إطار التعاون الثنائي المتزايد بين البلدين.

وقال المصدران المصريان إن الوزير سيسافر يوم الخميس لروسيا لكنهما لم يؤكدا موعد توقيع الاتفاق.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير النقل ماكسيم سوكولوف قوله يوم الخميس إن الحكومتين قد توقعان اتفاقا يوم الجمعة يسمح باستئناف الرحلات المدنية الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سوكولوف ”نتوقع أن يصل (الوزير المصري) يوم الجمعة“. وردا على سؤال عن توقيع بروتوكول لأمن الطيران مع مصر قال سوكولوف ”نتوقع أن يتم التوقيع عليه“.

وعلقت موسكو حركة الطيران المدني لمصر في 2015 بعد أن فجر متشددون قنبلة على متن طائرة روسية تابعة لشركة متروجيت بعد أن غادرت منتجع شرم الشيخ مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.