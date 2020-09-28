رويترز : وثيقة تكشف تعيين مصر بنوكًا لإصدار سندات دولارية خضراء

أظهرت وثيقة اليوم الإثنين، أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لـ سندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.

وبحسب “رويترز” سيرتب كريدي أجريكول وسيتي واتش.اس.بي.سي ودويتشه بنك مكالمات مع مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، التي ستكون بالحجم القياسي وبأجل خمس سنوات للسندات.

وكان الدكتور محمد معيط وزىر المالية قد قال فى تصرىح صحفى إن طرح سندات خضراء حكومية سيادية فى الأسواق العالمية يسهم في تعزىز ثقة المستثمرىن الأجانب فى الاقتصاد المصرى ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية ويساعد أيضا في جذب المزيد من المستثمرين.

وأضاف أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار منها 16% في مجال الطاقة المتجددة و19% للنقل النظيف و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي و39% للحد من التلوث.