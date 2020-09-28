بورصة وشركات

رويترز : وثيقة تكشف تعيين مصر بنوكًا لإصدار سندات دولارية خضراء

طرح سندات خضراء حكومية سيادية فى الأسواق العالمية يسهم في تعزىز ثقة المستثمرىن الأجانب فى الاقتصاد المصرى
وائل كمال 2:57 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 2:57 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت وثيقة اليوم الإثنين، أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لـ سندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.

وبحسب “رويترز” سيرتب كريدي أجريكول وسيتي واتش.اس.بي.سي ودويتشه بنك مكالمات مع مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، التي ستكون بالحجم القياسي وبأجل خمس سنوات للسندات.

وكان الدكتور محمد معيط وزىر المالية قد قال فى تصرىح صحفى إن طرح سندات خضراء حكومية سيادية فى الأسواق العالمية يسهم في تعزىز ثقة المستثمرىن الأجانب فى الاقتصاد المصرى ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية ويساعد أيضا في جذب المزيد من المستثمرين.

اقرأ أيضا  مؤشر بورصة النيل يرتفع 1%.. وسهم سبيد ميديكال يتصدر التنفيذات خلال أسبوع

وأضاف أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار منها 16% في مجال الطاقة المتجددة و19% للنقل النظيف و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي و39% للحد من التلوث.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم وائل كمال

ملف الكاتب وائل كمال

اقرأ أيضاً

«بريق» تعتزم إصدار سندات خضراء بقيمة 40 مليون يورو

المال - خاص 9:31 ص, الأربعاء, 5 أغسطس 20

الرقابة المالية تدرس اصدار قانون للتمويل الجماعى وتركز على مكافحة غسيل الأموال

ايمان القاضي 7:15 ص, الأربعاء, 4 ديسمبر 19

محمد عمران: 100 مليار دولار إصدارات السندات الخضراء أول 9 أشهر من 2018

منى عبدالباري 4:24 م, الأربعاء, 10 أبريل 19