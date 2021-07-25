رويترز : نمو مبيعات المساكن الأمريكية 22.9% خلال يونيو

شهدت مبيعات المساكن الأمريكية انتعاشا خلال الشهر الماضى بعد انخفاضها لأربعة أشهر متتالية، لكن وتيرة الانتعاش كانت متواضعة إذ يظل ارتفاع الأسعار وانخفاض المخزون يشكلان قيودا.

وذكرت وكالة رويترز، أن مبيعات المساكن القائمة تشكل معظم مبيعات المنازل الأمريكية، وقد صعدت 22.9% على أساس سنوي في يونيو.

وقال اتحاد العقاريين فى الولايات المتحدة، إن مبيعات المساكن الأمريكية القائمة ارتفعت 1.4% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية تبلغ 5.86 مليون وحدة الشهر الماضي.

ارتفاع مبيعات المساكن الأمريكية في مناطق الشمال الشرقي والغرب والغرب الأوسط

وارتفعت مبيعات المساكن الأمريكية في مناطق الشمال الشرقي والغرب والغرب الأوسط، واستقرت في الجنوب المكتظ بالسكان.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مبيعات المساكن الأمريكية إلى معدل عند 5.90 مليون وحدة في يونيو.

وعززت جائحة كوفيد-19 الطلب على المنازل إذ تحول ملايين الأمريكيين للعمل والدراسة عن بعد.

وكان المعروض من المساكن الأمريكية شحيحا بالفعل قبل الجائحة ومن المستبعد أن يتحسن إذ تكافح شركات البناء ارتفاع تكاليف المواد الخام.

ويشمل ذلك الخشب والخرسانة، كما يوجد نقص في الإمدادات من العمالة وقطع الأراضي.

انكماش تصاريح بناء المنازل لأدنى مستوى في ثمانية أشهر خلال يونيو

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أن تصاريح بناء المنازل في المستقبل انخفضت لأدنى مستوى في ثمانية أشهر في يونيو.

يشار إلى أن مبيعات المساكن الأمريكية القائمة شهدت تراجعا خلال شهر مايو وذلك للشهر الرابع على التوالي.

إذ أحبطت أسعار قياسية مرتفعة وسط مخزونات منخفضة المشترين المحتملين، وهو اتجاه ربما يستمر لفترة من الوقت مع عدم قدرة شركات الإنشاءات على تسليم المزيد من المنازل بسبب ارتفاع أسعار الأخشاب.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن مبيعات المساكن الأمريكية القائمة انكمشت 0.9% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.8 مليون وحدة فى شهر مايو.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ وتيرة مبيعات المساكن الأمريكية 5.72 مليون وحدة في مايو.

متوسط أسعار المساكن الأمريكية يقفز 23.6%

وقفز متوسط أسعار المساكن الأمريكية 23.6% على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 350 ألفا و300 دولار.

وأظهرت بيانات تراجع معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية لأدنى مستوى في 4 أشهر، في إشارة دعم جديدة لسوق العقارات.

وبحسب بيانات “فريدي ماك”، فإن متوسط معدل الرهن العقاري لأجل 30 عاما بلغ 2.93% في الأسبوع المنتهي 17 يونيو الماضى.

وهو أدنى مستوى منذ 18 فبراير الماضي، ومقابل 2.96% في الأسبوع الماضي.

هبوط معدلات الرهن العقاري

وأشار التقرير إلى أن هبوط معدلات الرهن العقاري يأتي مع التوقعات التي تشير إلى أن تسارع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً هو أمر مؤقت.

وكانت سوق الإسكان الأمريكية قد تلقت الدعم الملحوظ خلال العام الماضي من هبوط معدلات الرهن العقاري، ما زاد القدرة الشرائية للأمريكيين الراغبين في شراء المنازل.

من ناحية أخرى، تراجعت تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3% خلال شهر مايو الماضي على أساس شهري إلى 1.68 مليون.