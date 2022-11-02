رويترز: نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في أكتوبر

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية توسع في أكتوبر بمعدل أسرع على خلفية الطلب القوي وتزايد تدفقات العمل الجديدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله – الذي كان يُعرف سابقا باسم مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية – إلى 57.2 في أكتوبر من 56.6 في سبتمبر، متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “أشارت الشركات السعودية غير النفطية إلى درجة قوية من الثقة في الظروف الاقتصادية المستقبلية في أكتوبر. وارتفعت التوقعات للأشهر الاثنى عشر المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2021 مع توقع الشركات أن مستوى النمو القوي الحالي من المرجح أن يستمر”.

وأضاف “في الوقت نفسه، ارتفع النشاط التجاري وإجمالي الطلبيات الجديدة بصورة حادة مرة أخرى، وشهدت الشركات تحسنا في طلب العملاء. أشار أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع إلى أن الطلبيات الجديدة قد زادت منذ المسح السابق في سبتمبر. وقد ساعد في ذلك تخفيف ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة منذ فبراير، الأمر الذي أدى إلى زيادة متواضعة في رسوم البيع”.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 61.3 في أكتوبر من 59.5 في سبتمبر ، بينما انخفض مؤشر التوظيف الفرعي إلى 50.2 من 50.5 لكنه نما للشهر السابع على التوالي.