«رويترز»: نمو النشاط غير النفطى عند ذروة 4 شهور في السعودية

سجل نمو النشاط التجاري غير النفطي في السعودية تسارعا للشهر الثاني في أكتوبر الماضى، حيث دعمت الطلبيات الجديدة نموا في النشاط بشكل عام أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات التوظيف، حسبما أظهرت دراسة مسحية نشرتها وكالة “رويترز”.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالمملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.4 في أكتوبر من 57.2 في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يشير إلى النمو وأعلى قراءة منذ يونيو.

ونمت الأعمال الجديدة بشكل أسرع ليصعد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 66.1 في أكتوبر، وهو أيضا أعلى مستوى في أربعة أشهر، من 64.2 في الشهر السابق.

وأظهر المسح تسجيل نمو في الإنتاج والأعمال الجديدة بمعظم القطاعات، بما في ذلك التصنيع والبناء. وظل نمو الإنتاج مرتفعا على الرغم من تراجع المؤشر الفرعي إلى 60.1، وهو أضعف من الاتجاه طويل المدى.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “ارتفاع الطلبيات الجديدة يدل على توسع السوق ويشير إلى أن القطاع غير النفطي يشهد نموا مستداما وطلبا على منتجاته”.

وأضاف أن “نمو التوظيف يشكل علامة مبشرة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وتحسن محتمل في سوق العمل”.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات عند 54.5 في أكتوبر من 52.0 في سبتمبر.