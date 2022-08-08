رويترز: نمو الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 22.2% في يوليو

أظهرت بيانات الجمارك الرسمية أن الصادرات الصينية إلى روسيا زادت بقوة في يوليو بعد تراجع استمر أربعة أشهر، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت حسابات لرويترز بناء على بيانات جمركية نُشرت يوم الأحد إلى ارتفاع الصادرات إلى روسيا الخاضعة للعقوبات 22.2 % في يوليو مقارنة بالعام الذي سبقه من حيث القيمة الدولارية، متخلية عن تراجعها بنسبة 17 % في يونيو فيما يمثل أول نمو منذ مارس.

وحافظ نمو الواردات من روسيا على وتيرة مرتفعة عند 49.3 في يوليو ، على الرغم من أنها أبطأ من زيادة بلغت 56 % في يونيو وارتفاع بلغ 79.6 في مايو.

وتعد روسيا مصدرا رئيسيا للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية للصين.

وفي خضم حرب أوكرانيا المستمرة كانت روسيا أكبر مورد للنفط للصين في مايو ويونيو مع استفادة المشترين الصينيين من الإمدادات منخفضة السعر.

ولكن إمدادات النفط المحملة من الموانئ الروسية إلى الصين انخفضت إلى 21.3 مليون برميل في يوليو ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير.

وأظهرت بيانات ارتفاع صادرات الصين 18% في يوليو عن العام السابق في أسرع وتيرة منذ يناير 2022 متجاوزة توقعات المحللين، بينما ارتفعت الواردات 2.3 %.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع الصادرات 15% بعد تحقيقها ارتفاعا قويا بلغ 17.9% في يونيو.

وكان من المتوقع أن ترتفع الواردات 3.7 % بعد ارتفاعها 1% في الشهر السابق.