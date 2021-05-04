رويترز: نمو الاستثمار فى قطاع التشييد الأمريكى 5.3% خلال مارس الماضي

الإنفاق على التشييد يشكل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

ارتفع الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي بأقل كثيرا مما كان متوقعا، إذ غطى ضعف مستمر في الإنفاق على المباني غير السكنية والمشروعات العامة على قوة في بناء المنازل، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الإنفاق على التشييد ارتفع 0.2 % بعد هبوط بلغ 0.6 % في فبراير.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يزيد الإنفاق على التشييد 1.9 %.

الإنفاق على التشييد يشكل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

وعلى أساس سنوي صعد الإنفاق على التشييد، الذي يشكل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، 5.3 % في مارس.

وقالت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي، إن أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة سنوية 6.4 % في الربع الأول من هذا العام.

وكان ذلك أعلى معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003، وأعقب نموا بلغ 4.3 % في الربع الرابع من 2020.

نمو نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ في أبريل

من ناحية أخرى، نما نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ في أبريل.

حيث يكبحه على الأرجح نقص في مدخلات الإنتاج وسط طلب مكبوت أطلقه توزيع اللقاحات وتحفيز مالي ضخم.

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية تراجع إلى 60.7 الشهر الماضي بعد صعوده إلى 64.7 في مارس، وهو ما كان أعلى قراءة منذ ديسمبر 1983.

تعني أي قراءة فوق الخمسين نمو القطاع الصناعي، الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 65 في أبريل.

تشهد الولايات المتحدة طفرة في الطلب بفضل حزمة ضخمة للإغاثة من الجائحة حجمها 1.9 تريليون دولار.

علاوة على التوسع في برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 ليشمل جميع الأمريكيين البالغين.

لكن الطلب المكبوت يواجه اختناقات في سلاسل الإمداد بعد أن عطلت الجائحة سوق العمل، مما أفضى إلى نقص يرفع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وهبط مؤشر التوظيف إلى 55.1 بعد أن قفز إلى 59.6 في مارس ، والذي كان أعلى مستوى منذ فبراير 2018.

انتعاش إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس

على صعيد آخر، انتعش إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس في ظل ارتفاع في الدخل.

إذ تلقت الأسر أموال مساعدات إضافية مرتبطة بجائحة كوفيد -19 من الحكومة، مما يضع أساسا قويا لمزيد من التسارع في الاستهلاك في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة إن إنفاق المستهلكين الأمريكيين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 4.2 % الشهر الماضي بعد انخفاضه 1.0 % في فبراير.

وقفز الدخل الشخصي 21.1 بعد انخفاضه 7.0 في فبراير.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 4.1 % وزيادة الدخل 20.3 %.