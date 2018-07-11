سيـــاســة

رويترز: نتنياهو أبلغ موسكو بشروطه للتوقف عن تهديد بشار الأسد

(رويترز)قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ روسيا يوم الأربعاء بأن إسرائيل لا تنوي تهديد حكم الرئيس السوري بشار الأسد وطلب من موسكو إخراج القوات الإيرانية من سوريا.ونقل المسؤول عن نتنياهو قوله لبوتين خلال اجتماع في موسكو ”لن نتخذ إجراءات ضد نظام الأسد وعليكم
9:48 م, الأربعاء, 11 يوليو 18 9:48 م, الأربعاء, 11 يوليو 18

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(رويترز)

قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ روسيا يوم الأربعاء بأن إسرائيل لا تنوي تهديد حكم الرئيس السوري بشار الأسد وطلب من موسكو إخراج القوات الإيرانية من سوريا.

ونقل المسؤول عن نتنياهو قوله لبوتين خلال اجتماع في موسكو ”لن نتخذ إجراءات ضد نظام الأسد وعليكم بإخراج الإيرانيين“.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن روسيا تعمل بالفعل على إبعاد القوات الإيرانية من مناطق في سوريا قريبة من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وإنها اقترحت بأن تظل على بعد 80 كيلومترا لكن هذا لا يفي بمطلب إسرائيل بخروجها بشكل تام.

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