رويترز: «نتفليكس» تعلن مواجهتها لمشكلات في البث عبر جميع الأجهزة

قالت شركة نتفليكس على موقعها أمس الجمعة إنها تواجه مشكلات في البث عبر جميع الأجهزة، بحسب وكالة رويترز.

وورد إلى موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، نحو أربعة آلاف بلاغ من الولايات المتحدة وأكثر من ألف بلاغ من كل فرنسا والهند على حدة.

وقالت نتفليكس “نعمل على حل المشكلة”. وقال موقع داون ديتكتور كذلك إن شركة بلوك للخدمات المالية تواجه مشكلات أيضا.

مايكروسوفت تدير تكنولوجيا بيع المساحات الإعلانية على نتفليكس

وأكدت مايكروسوفت أنها ستدير تكنولوجيا بيع المساحات الإعلانية على نتفليكس، في ظل سعي المنصة العملاقة في مجال البث التدفقي إلى طرح اشتراكات أقل ثمنا تتضمن إعلانات.

وكانت نتفليكس قد أعلنت هذا القرار في أبريل الماضى بعد نتائج مالية مخيبة حققتها في الربع الأول من العام، إذ سجلت في هذه الفترة تراجعا في عدد المشتركين للمرة الأولى في عشر سنوات.

وقال رئيس نتفليكس ريد هاستينجز خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين “من الواضح أن الأمر يحقق نجاحا لدى هولو”، وهي خدمة منافسة في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الصيغة الجديدة للاشتراكات سترى النور في خلال عام أو اثنين.

وأوضح هاستينجز “إذا ما أردتم صيغة الاشتراك من دون إعلانات، سيبقى ذلك ممكنا. أما إذا كنتم تفضلون دفع مبالغ أقل ولا مشكلة لديكم في مشاهدة الإعلانات، فسيكون هناك أيضا عرض مناسب لكم”.

ويضاف هذا الاشتراك إلى ثلاث صيغ متاحة أصلا في الولايات المتحدة، أقلها ثمنا تكلّف عشرة دولارات شهريا في الولايات المتحدة.

مايكروسوفت تتولى وضع تطوير وتنظيم المنصة الخاصة بالمعلنين الراغبين في بث إعلانات

وستتولى مايكروسوفت وضع تطوير وتنظيم المنصة الخاصة بالمعلنين الراغبين في بث إعلانات موجهة لمستخدمي نتفليكس.

وقال مدير العمليات لدى نتفليكس غريغ بيترز في تصريحات أوردها بيان المنصة الأربعاء، إن “مايكروسوفت أثبتت قدرتها على تلبية كل حاجاتنا الإعلانية من خلال تطويرها معنا صيغة اشتراك مع إعلانات”.

وشدد على أن “مايكروسوفت تعطينا خصوصا القدرة على الابتكار بصورة مرنة في المستقبل، سواء من ناحية التكنولوجيا أو تقنيات البيع، وتقدّم حماية صلبة لسرية مستخدمينا”.

وأفادت معلومات نشرتها الصحافة الأمربكية المتخصصة بأن نتفليكس درست إمكان التعاون مع شركاء آخرين، من بينهم جوجل، الرائدة عالميا في مجال الإعلانات، وكومكاست، الشركة المزودة للإنترنت المالكة لمنصة “بيكوك” التابعة لـ”ان بي سي يونيفرسال”.