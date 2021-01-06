رويترز: نائب ترامب لن يستجيب للضغوط لمنع تصديق الكونجرس على فوز بايدن

بنس أبلغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه سلطة منع التصديق على النتائج

يترأس نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الأربعاء جلسة مشتركة للكونجرس يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، فى الوقت الذى تتجه فيه أنظار العالم، إلى هذه الجلسة المرتقبة للكونجرس.

وكثف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الآونة الأخيرة الضغط على نائبه بنس لمنع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات التي أجريت نوفمبر الماضى فى إطار مساعيه المستمرة للبقاء في السلطة.

سيلتزم بنس بمهامه الرسمية ولن يمنع تصديق الكونجرس اليوم على فوز الرئيس المنتخب

وذكرت وكالة رويترز أن نائب الرئيس الأمريكي سيلتزم بمهامه الرسمية ولن يمنع تصديق الكونجرس اليوم على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم ضغوط من ترامب حتى يساعده في إبطال هزيمته في الانتخابات.

وحصل بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب، كما هزمه بفارق يزيد على سبعة ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.

ترامب: يحظى نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين المختارين بالتزوير

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أمس الثلاثاء: “يحظى نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين المختارين بالتزوير” في أحدث مزاعمه عن تزوير واسع للانتخابات والتي لا يدعمها بأدلة.

لكن مصدرا مطلعا قال إن بنس أبلغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه سلطة منع التصديق على النتائج، بحسب رويترز.

القضاء الأمريكى رفض طلبا يتيح للنائب إلغاء فوز الرئيس المنتخب

فى سياق متصل، قررت محكمة أمريكية يوم الجمعة رفض طلب تقدم به أحد أعضاء الكونجرس الجمهوريين يتيح لنائب الرئيس مايك بنس إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وأيدت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف قرار قاض فيدرالى يوم الجمعة برفض دعوى النائب لوي جومرت التي ذكرت أن بنس لديه سلطة إبطال فوز بايدن عندما يجتمع الكونجرس يوم الأربعاء للتصديق رسميا على نتيجة الانتخابات.

ورفع جومرت حليف ترامب الوثيق الدعوى مع أعضاء المجمع الانتخابي الجمهوريين عن ولاية أريزونا قائلا: إن بنس يملك صلاحية رفض أصوات المجمع الانتخابي بحكم منصبه في مجلس الشيوخ.

وفى وقت سابق، أعلن 11 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين في بيان أنهم سيضغطون لتأجيل المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في الهيئة الانتخابية خلال جلسة رسمية مشتركة للكونجرس اليوم الأربعاء.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ، بقيادة السناتور تيد كروز من ولاية تكساس ، إلى مزاعم بالتزوير والمخالفات في انتخابات 2020 التي لم يقدموا أي دليل بشأنها ، والتي رفضتها المحاكم مرارًا وتكرارًا في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزارة العدل إنها لم تجد أدلة على وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات.

متحدث الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش: سيحضر حفل تنصيب بايدن

من ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، أنه سيحضر حفل تنصيب جو بايدن في واشنطن في 20 يناير.

وقال فريدي فورد، في تغريدة على “تويتر”، إن “الرئيس والسيدة بوش ينتظران بفارغ الصبر العودة إلى الكابيتول لحضور مراسم أداء الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس اليمين الدستورية”.

وفي الواقع فإن الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتّحدة هنّأ بايدن على فوزه في الانتخابات منذ الثامن من نوفمبر.

ولفت المتحدّث إلى أنّ حفل أداء اليمين الدستورية هذا سيكون الثامن الذي يحضره الرئيس الجمهوري الأسبق وزوجته.

وشدّد على أنّ “مشاهدة الانتقال السلمي للسلطة هو سمة مميّزة لديمقراطيتنا لا تتقادم أبداً”، في انتقاد يكاد يكون صريحاً للرئيس دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات ولم يعلن حتى اليوم ما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب خلفه.