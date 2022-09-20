«رويترز»: موسكو تدرس زيادة الضرائب على صادرات النفط والغاز

تدرس روسيا زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز من أجل سد فجوة في ميزانية 2023 إذ تخطط الحكومة، على وجه الخصوص، لرفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل إلى 50%، والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي، بحسب وكالة رويترز.

كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة عائدات الدولة من تجارة المنتجات النفطية.

من ناحية أخرى، ستتوقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب “قوة سيبيريا” لمدة أسبوع لإجراء عملية صيانة مجدولة.

وأفادت شركة “جازبروم” الروسية أن إمدادات الوقود عبر هذا المسار ستتوقف في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري وذلك لإجراء عمليات صيانة مخطط لها.

وأضافت الشركة الروسية أن أعمال الصيانة تتم مرتين في السنة في الخريق والربيع لمعدات خط الأنابيب “قوة سيبيريا”.

و”قوة سيبيريا” هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي الروسي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

وحاليا تبحث موسكو وبكين مسألة بناء خط جديد “قوة سيبيريا-2″، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في الصين.