رويترز: مصر وروسيا ستوقعان اتفاق منطقة صناعية خلال زيارة بوتين

رويترز قال مصدر مطلع بهيئة قناة السويس لـ"رويترز"، اليوم، إنه سيتم خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، يوم الإثنين، توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والروسية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. وأضاف المصدر أن الجانب الروسي يعمل مع المنطقة الاقتصادية





رويترز





قال مصدر مطلع بهيئة قناة السويس لـ”رويترز”، اليوم، إنه سيتم خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، يوم الإثنين، توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والروسية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.





وأضاف المصدر أن الجانب الروسي يعمل مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من خلال لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع آليات تنفيذ المنطقة الصناعية التى تقام على مساحة 5 ملايين متر مربع باستثمارات 7 مليارات دولار على مدار 10 سنوات اعتبارا من أول عام 2018.





كان وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قال في أكتوبر إن بلاده ستوقع قبل نهاية العام الحالى اتفاقا لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية.





وذكر قابيل آنذاك أن تكلفة إنشاء المنطقة التي ستقام في شرق بورسعيد بمحور قناة السويس تبلغ 190 مليون دولار.