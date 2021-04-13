رويترز: مصر طلبت 916 مليون دولار تعويضات عن إغلاق قناة السويس

"خيبة أمل بسبب عدم الإفراج عن الطاقم"

طلبت مصر 916 مليون دولار من الشركة المالكة لسفينة “إيفر جيفن” التي جنحت قبل أسابيع في قناة السويس وتسببت بإغلاقها.

ووفقا لما نقلته رويترز عن شركة “يو كيه كلوب” إحدى شركات التأمين على السفينة، طلبت مصر هذا المبلغ كتعويضات من شركة شوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة.

وأضافت يو كيه كلوب، المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة إيفر جيفن، في بيان إنها تشعر بخيبة أمل بسبب احتجاز السفينة وطاقهما في القناة لحين دفع التعويضات.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، قد أكد في تصريحات سابقة رغبة القناة في الإفراج عن السفينة وطاقمها، لكنها حريصة على حق مصر في التعويضات.

وقال ربيع أن السفينة سليمة وجاهزة للإبحار والبضائع عليها سليمة، لكنها لن ترحل قبل دفع التعويضات.